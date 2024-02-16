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王美花：會應用AI的 一定是大爆發

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照

經濟部昨日舉行新春團拜，部長王美花表示，AI時代來臨，也是產業最大挑戰，經濟部正在思考如何運用新技術，更好地協助產業轉型，經濟部昨日也通過4項A+企業創新研發淬鍊計畫，鼓勵企業持續創新。

王美花昨日展望龍年局勢，她指出，從昨日台股股市開盤反應就知道，「會應用AI的，一定是大爆發」。但是，後續開始有立院新會期、分散市場和地緣政治等挑戰，尤其立法院新會期開議，許多法案將陸續登場，預期「大家一定會更辛苦」，但經濟部會盡最大努力，把事情做好。

昨日經濟部也同步宣布通過世界先進「高功率暨高效能GaN on QST元件與製程技術開發計畫」等4項A+企業創新研發淬鍊計畫。經濟部表示，世界先進擬發展全球首例化合物半導體氮化鎵磊晶於八吋QST基板(GaN-on-QST)，以及1200V高效能氮化鎵功率元件製程技術，主要用於車用及工業應用市場。

經濟部指出，該計畫充分利用GaN-on-QST八吋基板熱匹配特性，預期提升元件耐壓至1200V以上，開發後將可提供更優越的電動車車載充電器、充電樁等高壓高功率系統的元件選擇，結合效能和成本優勢。

研究機構Yole預估，2028年GaN整體市場需求將超過20億美元，計畫將在今年啟動，預計於3年內完成開發進入量產，同時整合國內上下游產業，建立完整自主生態供應鏈，預估衍生投資所帶來效益可帶動上下游產業整體潛在就業機會，並以每年超過10%的比率持續成長。

經濟部認為，世界先進的全方位布局，將可強化台灣於化合物半導體領域的自主開發實力，極大化氮化鎵於電動車、數據中心電源系統、再生能源儲能系統等市場的市佔率，進而在全球競爭中獲得戰略優勢。

日前晶圓女王、全球第三大矽晶圓製造商環球晶圓董事長徐秀蘭就曾表示，雖然第三類半導體由歐美日企業主導，但台灣擁有完整半導體產業鏈優勢，汽車、工業電子及生成式AI將成為支持半導體業營收的關鍵驅動力。

半導體 王美花

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