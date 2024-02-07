今年通膨率將逐季下降？國發會：前景仍具挑戰

主計總處表示，隨著國際原物料價格持續下跌，國內物價上漲壓力可望減緩，CPI年增率可望逐季下降，預估全年為1.64%，回落至2%以下。但，國發會今（7）日表示，俄烏戰爭膠著、以哈衝突未歇、極端氣候頻繁化等通膨風險續存，前景仍具挑戰。

主計總處昨（6）日公布元月消費者物價指數（CPI）年增率1.79%，雖跌到2%以下，創七個月新低，但主要是去年春節基期高，各項物價壓力還在。

國發會指出，近幾年來，受COVID-19疫情、地緣政治風險、極端氣候等因素影響，國際原油、大宗物資等原物料價格劇烈波動，全球通膨快速升高，亦使我國面臨較高的物價上漲壓力。基此，主要經濟體自2022年以來啟動升息循環，國際原物料價格逐步下滑，加以政府積極落實各項穩定物價措施，持續努力減輕業者及民眾負擔，我國整體物價相對主要經濟體穩定，2022年及2023年國內消費者物價指數（CPI）年增率分別為2.95%、2.49%，較美國（8.0%、4.1%）、歐元區（8.4%、5.4%）、韓國（5.1%、3.6%）、新加坡（6.1%、4.8%）等主要經濟體低。

面對今年物價的挑戰，國發會還提到，政府將持續穩定國內油電氣等能源價格、評估延長關鍵進口原物料稅負減徵措施、穩定農業原料及農產品價格，降低業者營運負擔，並協調指標通路設立商品平價、抗漲及優惠專區，讓消費者可多元選購平價或優惠商品。

另，針對民眾經常購買的指標餐飲產品價格進行監測，並規劃與主要餐飲通路建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報，及早處置，力求穩定民生物價。

國發會並強調，新春期間，為強化穩定民生物價，政府從源頭管理，加強重要農產品的產銷調度與調配，確保食材供應充裕、價格合理；另一方面，攜手國營事業穩定物價，舉如：今年2月5日至18日春節期間，中油公司提供的油品價格只跌不漲、天然氣及桶裝瓦斯價格至今年2月底不漲；台糖除小包裝砂糖仍續凍漲外，亦推出平價商品專區，包含：沙拉油、砂糖、麥片、罐頭、衛生紙、洗衣精等自製及外部品牌約500個品項，並推出檔期優惠，平均打85折，持續至今年2月底，可望帶動其他賣場、超市等通路推出春節優惠活動，讓民眾盡情採買、滿載而歸，歡慶新年。