今年經濟成長率 龔明鑫：有望破3

主計總處最新概估去年經濟成長率百分之一點四，創十四年最低，各界估今年經濟成長率會達百分之三，國發會主委龔明鑫昨天表示，ＡＩ運用熱度帶動的數位轉型非常關鍵，他個人判斷ＡＩ熱度非常高，今年經濟成長率有機會挑戰比百分之三更高。

至於新任總統賴清德上任後，是否會推出相關前瞻或刺激景氣政策？龔明鑫強調，賴副總統在選舉過程有提出國家希望工程，方向上很明確，就看如何將希望工程逐步落實。

龔明鑫指出，數位轉型已經到了非常關鍵的階段，大家看到ＡＩ在各行各業的運用如火如荼展開，所以全世界都需要ＡＩ相關晶片、設計及應用端，這部分對台灣供應鏈發展非常有幫助。

龔明鑫說，至於整體受惠程度要看熱度如何，他判斷熱度非常高，可以很樂觀看待，因此今年經濟成長率比百分之三更高，非常具有挑戰與突破。