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經濟部創雙首例 水利署水利工程碳管理獲英國 BSI 認證

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部創雙首例淨零減碳佳績，獲國際水利工程及國內政府部門PAS2080碳管理證書。 圖／經濟部提供
經濟部創雙首例淨零減碳佳績，獲國際水利工程及國內政府部門PAS2080碳管理證書。 圖／經濟部提供

經濟部水利署首創「水利工程生命週期碳管理」透過第三方公正單位-英國標準協會（BSI）驗證，取得國際「PAS 2080：2023建築與基礎建設碳管理標準」證書，成為國際第一個獲得認證的水利政府部門，也是國內榮獲PAS 2080證書首例的政府單位。

水利署今（2）日舉辦 PAS 2080授證典禮，在經濟部次長林全能的見證下，由 BSI 台灣營運長謝君豪代表頒證，水利署長賴建信代表受證。

水利署指出，為落實2050年淨零排放之目標，前於2022年首創「水利工程碳預算管理」之工程系統性減碳機制，並經 BSI 驗證單位查核通過。水利署自2021年11月以工程全生命週期為範疇，啟動水利工程淨零轉型迄今，率先訂定並陸續完成「水利工程減碳作業參考指引」規劃設計篇、施工篇及營管篇等，並透過每年的績效考核與成效分析，檢討精進減碳策略，達成減碳目標。水利署在工程全生命週期的高度管理下，不僅具體的減少工程碳排放量，對於整體機制的完整性、一致性、持續改善機制及對於整個產業鏈之影響力，更與「PAS 2080：2023建築與基礎建設碳管理標準」之理念及方法不謀而合，成為水利署通過驗證的核心關鍵。

BSI 台灣營運長謝君豪表示，自水利署於2022年2月完成水利工程減碳作業參考指引（規劃設計篇）後，已在工程設計階段導入碳預算概念，估計工程設計、施工階段碳排放量，並從中尋求減碳熱點及檢討減量。2023年9月又進一步完成減碳作業參考指引（營管篇），顯示水利署符合 PAS 2080要求考量全生命週期碳排放管理，同時成為國內首例取得 PAS 2080驗證的政府單位，為其他政府機構樹立了先驅示範。本次通過驗證不是結束而是開始，期許未來各界一起努力，為減碳貢獻一份心力。

經濟部次長林全能則表示，政府應以身作則，鼓勵大企業「以大帶小」，帶著底下供應鏈共同減碳，而水利署擬定減碳路徑、里程碑、碳預算管理方法等，更積極的落地推動及檢討精進，不僅在減碳措施上已有相當具體且完整的機制，2023年度已逾30%的減碳目標，現導入PAS 2080碳管理標準觀念進一步與國際接軌，亦證實透過水利署碳管理做法，更可將帶動水利工程整個產業鏈之資產業主、設計師、工程顧問、產品，及材料供應商等共同實現淨零碳排目標，接軌國際減碳趨勢，提升營建市場競爭力。

水利署長賴建信則指出，隨著極端氣候加劇，全球氣候變遷已成為事實，長期與環境議題息息相關的水利署，無疑地必須在減碳工作上竭盡心力，搭配 AI、數位轉型以實現水利工程淨零碳排，接軌國際。面對轉型的艱難挑戰，本來就不是一件容易的事，水利署將持續以前瞻、創新為驅動力，強化治水、利水、親水等三大業務面向，期盼可拋磚引玉將減碳工作推廣至各界，共同為下一代和環境永續做出更大的貢獻。

水利署 減碳

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