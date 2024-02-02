彭博新能源財經報告：2023年全球清潔能源投資達1.8兆美元躍升17%

根據研究機構彭博新能源財經發布《2024年能源轉型投資趨勢》報告，2023年全球低碳能源轉型投資總額大幅升高17%，達到1.77兆美元，創年度新高。在地緣政治動盪、高利率和成本通膨的一年中，清潔能源轉型表現出韌性。

該報告指出，電氣化運輸目前是能源轉型中支出最大的行業，2023年成長36%至6,340億美元，包括電動車、公車、兩輪和三輪車、商用車，以及相關基礎設施的支出。

電氣化運輸超過再生能源行業，再生能源行業成長8%至6,230億美元。這一數字包含建設再生能源生產設施（如風電、太陽能和地熱發電廠），以及生物燃料廠等相關投資。電網投資是第三大貢獻者，達3,100億美元。電網是推動能源轉型的關鍵，未來需要增加對電網的投資。

彭博新能源財經清潔電力負責人Meredith Annex表示：「去年全球再生能源投資創新高。儘管世界最大再生能源市場的中國下降11%，美國和歐洲的強勁表現則有助全球成長。雖然過去一年離岸風電處境艱難，但完成融資的裝機容量也創新高」。

新興領域也出現強勁成長，如氫能（投資金額年增三倍）、碳捕捉與封存（幾乎翻倍）及儲能（成長76%）。

中國大陸是目前為止在能源轉型投資最多的國家，2023年達到6,760億美元，占全年全球投資總額的38%。儘管大陸依然主導，但領先優勢已在縮小。歐盟、美國和英國的合計投資額達到7,180億美元，超過大陸，2022年時此現象還未發生。隨著《降低通膨法案》（IRA）的影響開始顯現，美國的投資額年增22%，達到3,030億美元。

目前對清潔能源技術的投資金額，仍不足以讓全球實現2050年淨零排放的目標。根據報告，從2024年到2030年，能源轉型投資平均每年需達到4.8兆美元，才能達成彭博新能源財經的淨零情景（即《2022年新能源市場長期展望》與《巴黎協定》目標相符的情景）。這幾乎是2023年實際投資總額的三倍。

彭博新能源財經副執行長Albert Cheung表示：「我們的報告顯示清潔能源投資正迅速成長，但我們與目標仍相距甚遠。去年，能源轉型投資支出成長17%，但如果我們想要實現淨零目標，則需做到成長170%以上。惟有政策制定者採取堅定行動，才能達成跨越式的發展」。

此外，彭博新能源財經的報告還發現，全球清潔能源供應鏈—包括能源技術的設備工廠和電池金屬生產投資金額在2023年創下1,350億美元新高，遠高於2020年僅有460億美元的投資金額，未來兩年可望進一步強勁成長。根據目前已宣布的投資計畫，彭博新能源財經預計到2025年投資金額將上升至2,590億美元。未來兩年，只有風電行業需要增加供應鏈投資，才能按計劃實現淨零；其他領域的投資速度已經足夠。

彭博新能源財經貿易和供應鏈研究主管Antoine Vagneur-Jones表示：「充足的供應鏈投資應能繼續降低大多數行業的設備價格，這對能源轉型是個好消息。但隨之而來的供應過剩，也顯示著太陽能和電池製造商的利潤將受到擠壓」。

除了追蹤對清潔能源和清潔能源供應鏈投資的融資外，《2024年能源轉型投資趨勢》報告還追蹤另外兩種類型的融資：

一、氣候技術股權融資：專注於氣候和能源轉型的公司的股權融資（2023年為840億美元）

利率上升使公司融資更加困難，使得在過去兩年有所下降。2021年和2022年，公司融資額分別為1,680億美元和1,270億美元。

2023年，專注於清潔能源的公司籌措到的股權融資額，超過其他能源轉型領域，達到490億美元。清潔交通運輸行業的融資額降幅最大，從2022年的470億美元下降至2023年的180億美元。交通運輸仍是融資額第二大的行業，其次是工業、建築、農業以及「氣候與碳」領域。

二、能源轉型債務融資：公司和政府為資助能源轉型而發行的債券和發放的貸款等（2023年為8,240億美元）

在2022年下降10%後，反而於2023年成長4%。各市場利率走穩或下降，有助於公司和政府為能源轉型舉債，這些能源轉型行業的債務融資情況與整體債券市場的趨勢一致。公用事業公司的能源轉型債務融資最多（3,280億美元），其次是金融機構（1,760億美元）和政府（1,410億美元）。石油與天然氣公司的能源轉型債務融資從2022年的175億美元，下降至83億美元。