1月PMI連續11個月緊縮 製造業：等待破浪前行

中華經濟研究院今天發布1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後之指數回升1.2個百分點至48.0%，連續11個月緊縮，中經院院長葉俊顯表示，1月PMI持續緊縮，主要是地緣政治加劇，且又爆發紅海危機，在終端需求未普遍復甦前，製造業者多採取保守採購策略，目前氛圍是「破浪前行、穩健為上」，靜待終端需求回升。

中經院公布1月經季節調整PMI為48.0%，已連續11個月緊縮，五項組成指標中，經季調新增訂單已連續第4個月緊縮，指數微跌0.3個百分點至46.2%，可以看出訂單狀況仍未回溫。經季調後之生產指數則回升4個百分點至51.3%，中斷連續三個月的緊縮轉為擴張。

六大產業1月PMI有四大產業都是緊縮，緊縮速度高低排序依序是交通工具產業（42.4%）、電子暨光學產業（45.6%）、電力暨機械設備產業（47.0%）與化學暨生技醫療產業（49.2%）。只有兩個產業回到50%以上呈現擴 張，分別是食品暨紡織產業（59.1%）與基礎原物料產業（50.5%）。

對於未來六個月展望指數略為回升0.8個百分點到46.2%，連續21個月緊縮，其中四大產業呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為電力暨機械設備業（43.2%）、電子暨光學產業（44.1%）、基礎原物料產業（45.0%）與食品暨紡織產業（47.8%）。僅化學暨生技醫療產業（58.1%）回報未來六個月展望呈現擴張。交通工具產業則回報未來六個月展望為持平（50.0%）。

葉俊顯說明，1月PMI指數持續緊縮，主因是地緣政治不確定性加劇，紅海危機、以哈衝突，造成原物料價格明顯波動，不少業者為此調整產線與訂單交期，提前生產、出貨；在終端需求未普遍復甦前，業者多採取調節稼動率、保守採購策略，靜待終端需求回升。

中經院助理研究員陳馨蕙分析，1月PMI指數較上月微幅回升，顯示緊縮趨緩，但目前看不到一路往上，主要仍是短急單。她強調，目前關鍵不在庫存去化，而是終端需求，只要沒有終端需求，廠商不敢抱原物料過年。從廠商對未來六個月展望觀察，已連續廿個月緊縮，但看壞愈來愈少，持平與看好增加，但也不是都是很樂觀，比較是觀望等待。

2024年1月未季調台灣非製造業經理人指數（NMI)續跌2.5個百分點至53.5%，已連續15個月擴張，但擴張趨緩。各項指標中，商業活動與新增訂單指數擴張速度皆大幅趨緩，二指數分別回跌6.0與4.7個百分點至52.8%與51.6%。

陳馨蕙分析，雖然股市創新高，但內需在去年底營業活動與訂單高基期後，一月消費、物流、客運及旅遊力道似有暫緩停頓跡象，春節後2月消費力道有待觀察。她說，未來展望有稍微保守，主要是因為高基期下如何再刺激要再使力。