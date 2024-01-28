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去年勞動基金大賺7000億元、勞保基金賺千億元 雙雙創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金。圖／聯合報系資料照
勞動基金。圖／聯合報系資料照

勞工可以過好年。勞動基金運用局將在2月1日發布2023年勞動基金績效，全球通膨趨緩，預期今年有望降息，全球金融市場持續反彈，勞動基金收益數持續回升，預期2023全年勞動基金收益數有望超過7,000億元；其中攸關勞工退休生活保障勞保基金2023年全年收益數將愈千億元，雙雙都創歷史新高紀錄。

隨著全球金融市場逐漸回穩，勞動基金收益數2023年11月單月回補1,827.9億元，單月收益創歷年來第三高。12月全球金融市場表現不錯，但反彈沒有11月強勁，預期勞動基金12月收益持續攀升，再回補逾千億元。

勞動基金運用局公布整體勞動基金截至2023年11月底止規模為6兆292億元，評價後收益數為6,066.7億元，收益率10.82%。

其中，外界最關注的勞保基金截至2023年11月底收益數為938億元，收益率12.31%，亦雙雙創下歷年新高紀錄。勞動部預告，勞保基金2023年全年投資收益可望超過1,000億元。

勞動部強調，長期來看，勞動基金自2014年2月17日成立至2023年11月底止，收益數共計1兆9,244億元，累計收益率49%，年化收益率5%。其中勞保基金自1995年勞健保分隸以來至2023年11月底止，累計收益數6,210億元，且收益數已全數挹注勞保基金，短期及長期投資績效實屬穩健。

勞保基金 勞動基金

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