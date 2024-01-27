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人工智能發展迅速 穆迪示警「2大風險」：AI 難提升實質經濟

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
人工智能（AI）發展迅速，許多產業也開始尋找如何將其應用在企業業務中。(路透)
人工智能（AI）發展迅速，許多產業也開始尋找如何將其應用在企業業務中。(路透)

人工智能（AI）發展迅速，許多產業也開始尋找如何將其應用在企業業務中，不過近期穆迪警告，AI發展的風險也不容忽視，穆迪解釋，近年企業積極開發生成式AI應用，但生成式AI在有一定規模前，尚無法有效提升主權國家實質經濟狀況，反而可能先帶來干涉選情、失業率上升等問題

穆迪表示，主權國家面臨最實際的問題為選舉干擾，今年全球逾50個國家將舉行選舉，而生成式AI在影響及音訊生成的進步讓假訊息及真訊息更難判別。穆迪強調，人工智慧雖不會為2024年的選舉帶來新的風險，但會使現有的風險惡化。例如傳播虛假信息、冒充選舉官員或傳播有關投票中心位置或運營時間的錯誤信息。AI還可協助創建使選舉伺服器或通訊系統超載的程式來促進網路攻擊。

除了干擾選舉，穆迪指出，AI簡化工作流程、取代部分職位也會衝擊現有產業，將可能導致失業率上升。穆迪點出，受當其衝的產業領域為法律相關行業，AI在文字工作上的能力將能有效縮減律師事務所需要的員工數量，其中又以已開發國家受影響程度最大。

在AI可能惡化現有風險的情況下，各國監理機關也開始加速相關法案的訂定，穆迪指出，美國除了聯邦機構政訂定各部門在AI使用的標準，各州政府也已先就反歧視、資料隱私等議題立法，如加州於2019年便通過深偽（deepfake）技術相關法規，對其應用進行規範；歐盟則正在討論人工智慧法案，預期今年中期可正式出台，並於2至3年內落地。

針對AI監管問題，穆迪預期，各國對內法律框架將會更加明朗，接下來便是各國就AI問題研議出「國際標準」，穆迪強調，AI影響跨越國界，需要國際協調以降低風險並防止監管漏洞，因此訂定國際標準並遵循有助於維持主權國家及企業的信用品質。

AI 失業率 歐盟 人工智慧

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