國發會：景氣燈號續呈黃藍燈

國發會公布去年十二月景氣概況，景氣燈號續呈黃藍燈，景氣指標顯示國內景氣可望持續復甦，但仍須關注後續變化；台灣經濟研究院則也公布最新經濟預測，預估二○二四年經濟成長率達百分之三點一五，較去年十一月預測維持不變，但消費者物價上漲率（ＣＰＩ）則是上調○點一五個百分點至百分之一點九五。

台經院表示，二○二四年全球經濟仍將面臨諸多不確定因素，例如紅海危機、綠色補貼競賽、極端天氣事件、地緣政治風險等，不過，景氣已觸底反彈，預期電子大廠建廠速度也將加快，出口、投資表現皆可望比去年好，消費成長亦可延續到今年。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，由於服務類價格上漲壓力仍在，使得整體物價下滑速度相對緩慢，又加上中東緊張局勢，恐有擾亂供應鏈之虞，但並未突破百分之二通膨警戒線。

孫明德還提到，若以十二月三大營業氣候測驗點同步走高態勢研判，國內景氣從去年十二月開始逐季上揚，預期今年第二季比較樂觀。整體來說，今年外銷出口將轉好，內需榮景則可以繼續維持。

國發會昨日公布去年十二月景氣對策信號綜合判斷分數為二十分，與去年十一月持平，燈號續呈黃藍燈。

國發會分析，受惠新興科技應用商機活絡，帶動出口轉為紅燈，惟受全球終端需求疲弱，以及農曆年節落點較晚備貨時程延後，使得批發、零售及餐飲業營業額轉為藍燈。

展望未來，國發會表示，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上ＡＩ（人工智慧）、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備，以及政府擴編公共建設等預算，皆可望激勵投資。

而在消費方面，國發會指出，受惠國內就業市場持穩、基本工資調升，以及政府持續推動所得稅制優化等減輕民眾負擔措施，可望挹注民眾可支配所得，加上國人對股市投資仍具信心，均有助延續消費動能。不過，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，仍對全球經貿帶來影響，須密切留意。