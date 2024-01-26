年關到擔心缺錢 98.7%勞工想春節兼差平均想賺16,202元

根據yes123求職網今（26）日發布的最新調查顯示，有高達98.7%的勞工透露，想利用「龍年」春節期間(2月9日除夕到2月24日元宵節)，兼差賺外快，比例不但略多於去年的98.4%，更續創2009年金融海嘯以來新高。

其中又有五成八(57.7%)透露，「已經開始尋找」賺錢機會；另外基本工資自元旦起，時薪部分提高到183元，這當中也有66.8%的人指出，因此「提高」春節兼差意願。整體來說，合計有55.6%表示，想兼兩份(含)以上的工作，也代表其餘的44.4%，想找一份就可以。

至於春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下：其中有65.2%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有52.3%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有41.9%「兔年沒加薪，想補貼所得」；以及39.6%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有26.6%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

在可複選狀況下，對於搶賺外快的方法：其中有八成五(84.7%)選擇「短期打工」；有50.2%選擇「外包接案」；以及43.6%選擇「經營網拍」；也有三成五(35.1%)的人，其實想要「擺地攤」。

若是想要短期打工的，在可複選狀況下，主要會尋找以下這幾類職務：「大賣場銷售人員」(36.4%)、「觀光景點服務人員」(35.2%)、「年貨大街銷售人員」(30.3%)，以及「餐廳服務人員」(29.2%)、「外送員」(26.7%)。

其他熱門的春節打工職務，又分別有：「遊樂園服務人員」(22.4%)、「客服人員」(21.2%)、「百貨公司銷售人員」(20.1%)，以及「清潔工」(18.7%)、「SG(SB)、PG(PB)、酒促」(17.6%)。

那麼如果是選擇擺攤，在可複選狀況下，主要想賣的東西依序有：「配件、飾品」(56.2%)、「年貨」(53.4%)、「衣服、裙褲」(48.7%)，以及「小吃」(42.9%)、「春聯」(39.8%)。

其他想擺攤賣的商品，又分別有：「鞋子、襪子」(31.9%)、「紅包袋」(28.8%)、「玩具」(23.4%)，以及「年菜」(19.9%)、「皮包、皮夾」(16.9%)。

不論勞工朋友選擇上述何種方法，平均希望能賺進外快16,202元，若以「官方經常性薪資」45,457元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」35.6%。同時再以有意願的917萬人來估算，預估這一大包的「龍年紅包財」，大約高達1,486億元。

如果想在「龍年春節期間」兼差，勞工朋友平均會投入55.9小時，假如以16,202元換算，大概每個小時的薪資報酬，需要達到290元，約為基本工資183元的1.6倍。

上述「龍年春節兼差與過年上工調查」，是由yes123求職網於2024年1月10日到1月23日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,233份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業部分，有效問卷共992份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。