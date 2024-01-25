工總苗豐強呼籲：開放對台衝擊較小的對陸禁止輸入產品

全國工業總會今（25）日召開理監事會議，理事長苗豐強在致詞時向新政府提出安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向建言。他建議政府解除我方組團赴陸每天2,000人的不必要限制，更應立即盤點對大陸限制的兩千多項限制大陸產品進口清單，適時開放對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目。

苗豐強表示，目前我國在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；由於經營環境日益困難，這些問題並非一時半會兒可以解決，但仍然期盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業經營困境，協助產業解決問題，苗豐強並向新政府提出安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等三大面向建言。

一、恢復正常交流，建立社會共識，安定兩岸關係

產業界樂見賴副總統在當選之夜的國際記者會，向國際鄭重宣告，維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命，並願意在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和陸方展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

產業界認為，面對兩岸當前的僵局，政府應以魄力和決心，推動兩岸交流合作，我們有以下三點建議：

（一）堆疊善意，務實推動兩岸交流

建議政府解除我方組團赴陸每天2,000人的不必要限制；同時，從生活面、政策面，善待合法來台的陸籍人士（包括陸企、陸生、陸配等）；其次，建議政府應鼓勵民間團體、地方政府，赴陸與陸方交流及互動；同時，放寬大陸經貿團體赴台限制，為兩岸創造更多對話契機。

（二）產業合作，是兩岸和平的關鍵密碼；而ECFA是維繫兩岸經貿交流、產業合作的重要平台

綜合來看，大陸產業具有非常好的發展潛力，而台灣許多產業已經邁入國際一流水準；即使兩岸部分產業形成競爭關係，但整體來看，兩岸產業仍存在許多合作機會。ECFA是兩岸經過重重困難所簽訂的重要協議，得來不易，目前ECFA仍是維繫兩岸經貿交流、產業合作最重要的臍帶，為兩岸許多產業如石化、紡織、機械業等提供重要的合作平台。

因此，兩岸不但應該共同努力維繫 ECFA，並在 ECFA的基礎上，推進兩岸產業合作。大陸方面對台灣貿易障礙的立即要求，是認為我政府應採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。因此，新政府應立即盤點對大陸限制的兩千多項限制大陸產品進口的「MW0」清單，並與相關產業界溝通後，適時開放那些對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目，以緩解大陸對台貿易制裁的力道，進而創造協商空間，進而維繫並推進 ECFA。

（三）召開兩岸關係國是會議，凝聚國內共識

面對立法院三黨不過半的國內新政局，美國等國際力量企盼台海和平的要求，以及大陸方面對台新戰略與策略，為凝聚台灣內部共識、避免朝野對立與突破當前兩岸關係僵局，建議政府委託具公信力的民間單位，邀集國內主要政黨、團體，在520總統就職前，召開「兩岸關係國是會議」，共同凝聚跨黨派的對大陸政策共識，進而建構可與大陸對話、確保台海和平穩定的對陸戰略。

二、務實推動淨零轉型，維持產業國際競爭力

（一）務實推動能源轉型

發展綠能、節能、儲能、強韌電網都是國際趨勢，也符合去年在杜拜舉辦的第28次《聯合國氣候變化綱要公約》締約方會議（COP28）的國際共識。然而，我國再生能源推動進度不如預期。產業界對低碳能源之穩定供應有所疑慮，特別是COP28大會決議中已將核能、低碳產氫（藍氫）與再生能源並列為國際建議的推動方法；因此，產業界再次呼籲，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的發電結構，以確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標。零排碳的核電可作為基載能源，有助於增加電力調度彈性，我們很高興聽到代理台電董事長的曾文生次長在１月16日的年終記者會表示，台電會準備資料向新國會報告，核二、三延役的條件，未來一切會遵照國會與政府決議，我們也期待能源的配比能有更好的安排。

（二）檢討碳費徵收合理方式

為達成國家溫室氣體長期減量目標，環境部規劃2025年開徵碳費，以石化業為例，石化產品須以上下游垂直整合來計算碳費，下游客戶無法吸收成本，只能關廠或向國外採購化學原物料，台灣石化業相關產業鏈將面臨關廠危機，且屆時如果沒有同步向進口產品徵收碳費，將造成產業不公平競爭的現象，勢必對國內產業造成嚴重衝擊，尤其以內需為主的水泥業首當其衝。

工總特於去年12月29日安排由陳常務理事煌銘率隊，拜會行政院鄭副院長文燦並獲得善意的回應，包括：

1.環境部提出碳費徵收方式，恐有損及經濟及國際競爭力之虞，不能貿然實施，碳費徵收相關辦法一定要與產業充分溝通。

2.碳費設計除要達到減碳功能，須考量國際貿易的公平性及一致性。碳費應該要評估設計免費核配額度機制的可行性。依總排碳量徵收碳費，如不合理，氣候變遷因應法就應儘速修訂。

3.沒有減碳技術的製程就不要徵收碳費，否則產業無減碳技術，無法達成減碳目的。

4.碳費議題要提高到行政院層級，由各部會就碳費徵收的時機、費率及徵收對象與免費碳排核配量之合理性共同研商。

三、增加勞動政策彈性與安全，健全國內人力供需

缺工與人才不足的困境，甚至形成低薪、缺工並存的奇異現象，是台灣產業界除了兩岸經貿外，對現任政府表現最不滿意的痛點。另一方面，世界貨幣基金 IMF 在上周公布的報告指出，人工智慧（AI）將衝擊全球40%的職場招聘，已開發國家受AI影響層面較新興市場、開發中國家更廣，但AI也能為提振低迷生產力與全球經濟成長帶來巨大機會。

政府應盤點新科技及社會高齡化對國內人力資源及勞動市場的衝擊，檢討勞動政策，以健全國內人力資源的供需。以下提出兩點建議：

（一）增加勞動政策的彈性與安全

數位與低碳轉型在勞動市場所面臨的主要課題，在勞工就業層面，將改變既有就業結構；在經濟發展層面，也會衝擊傳統及高碳排產業之營運。

面對數位與綠色經濟興起對人才的挑戰，須評估勞動市場所受的衝擊，可能因此創造就業機會，但企業若調適不良，將被迫關廠歇業衝擊經濟發展，甚至影響勞工就業，有些職缺可能因而消失，從業人員透過在職訓練培養跨領域工作能力就很重要。為協助受影響勞工提升技能順利轉型，建議勞動部應擴大勞工技能培訓及就業媒合，減緩結構性失業問題，並強化數位及綠色人才職能證照發展等措施，增加勞動政策的彈性與安全，以確保經濟持續發展、保障勞工就業權益。

（二）檢討移工政策，善用高教國際合作，解決缺工、缺才問題

為解決缺工問題，確保產業永續發展，呼籲政府應以更開放彈性的作法調整移工政策，包括積極開發新的移工來源國，同時延長續聘年限，以及提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費。

為解決國內產業人才需求，應修法放寬限制，擴大吸引及留用我國自行培育之僑外生，使取得我國大學學士以上學位之僑外生，得申請個人工作許可，毋須經由雇主提出申請，即可合法在我國從事工作，且不受工作類別之限制。另外，建議政府優化「移工留才久用方案」，將申請程序與應備文件應再簡化，並釐清相關規定內容，使雇主申辦程序更加便利。

台灣曾經是全球華語學習中心，只是隨著中國大陸崛起，失去競爭力。現在國際局勢改變，許多國家減少和中國大陸的教育合作，轉而與台灣合作，例如美國哈佛大學原在北京開設、針對學生暑期進修的中文語言學程，已經移師到台灣開課。台灣應掌握這個契機，可以學新加坡找國際名校合作，在台灣各大學設立各種國際分校，善用台灣豐富的高等教育資源，把握時機變成國際學校進入亞洲的平台國家，建立台灣吸納國際人才的重要管道。

總而言之，產業界希望「兩岸關係要安定，淨零轉型要務實，勞動政策要調整」。