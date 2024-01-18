驚！早已出現0元競標價 2024年離岸風電躉購費率每度仍達4.5元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部主導離岸風電第三階段區塊開發早已出現0元競標價格，經濟部今（18）晚公布2024年再生能源躉購費率，離岸風電躉購費率維持2023年水準，每度4.5085元。離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
經濟部主導離岸風電第三階段區塊開發早已出現0元競標價格，經濟部今（18）晚公布2024年再生能源躉購費率，離岸風電躉購費率維持2023年水準，每度4.5085元。離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片

經濟部主導離岸風電第三階段區塊開發早已出現0元競標價格，經濟部今（18）晚公布2024年再生能源躉購費率，離岸風電躉購費率維持2023年水準，每度4.5085元。此外，經濟部並未預告2024年浮動式風場躉購費率。

官員解釋，離岸風電開發雖已進到直接賣給企業的競價階段區塊開發3-2期，但因第二階段遴選風場至今仍有一家後來遞補的海峽風場尚未簽約，2024年仍必須公布離岸風電費率，使其可以適用。也就是說，待海峽風場完成簽約後，離岸風電躉購費率機制就會退場。

根據經濟部預告，風力發電部分，2024年預告方案仍維持2023年度費率水準，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

官員表示，目前陸域上離岸風電因開發成本較低，很受企業青睞，現都以直接賣給企業為主，但仍有餘電，所以還是必須公告躉購費率。

離岸風電下個趨勢「浮動式風場」，經濟部要先選出2到3個示範風場。先前風電業者呼能源署應先預告具有誘因價格，但能源署表示，考量浮動式離岸風電的成本資訊有限，未來將持續蒐集國內外案例資訊後滾動調整。簡言之，2024年沒有浮動式風場躉購費率。

其他再生能源，包括生質能、廢棄物、小水力發電、海洋能發電皆維持2023年水準。僅地熱發電，隨著地熱電廠開發，不及2MW容量級距，躉購費率微幅提高為每度5.9459元；2MW以上容量級距，維持2023年度費率水準，即每度5.1956元。

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