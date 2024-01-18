快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

選務作票影片瘋傳 外界再掀「禁抖音」聲響！唐鳳曝下階段作法

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
數位發展部長唐鳳。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
數位發展部長唐鳳。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

2024台灣總統大選落幕，不過在抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，即使中選會出面澄清，部分年輕人仍堅信民進黨作票，外界再度掀起禁止抖音的聲音，對此，數位部唐鳳今（18）日表示，未來也會針對民間使用及公部門相關通報威脅分析來分享。

根據台灣網路資訊中心報告，去年台灣全部人口中，使用抖音／TikTok者已達22.3％，其中年輕族群使用者最多。且從近期國內掀起的科目三等相關流行都不難看抖音對流行文化的影響。

近期國內總統大選甫剛落幕，網路就流出多個有關選舉作票相關影片，再度掀起國內討論是否該禁止抖音的聲浪。唐鳳今日受訪時表示，抖音當然是危害國家資通安全的產品，有資安上的疑慮，因此早在2020年我國的公部門以及延伸至公部門的場域都禁止使用抖音／TikTok。

唐鳳說，數位部作為資通安全主管機關，不是只針對公部門不能夠使用，數位部也有責任去分享未來不管該企業註冊在開曼群島、新加坡或美國甚至其他地方的軟體、硬體跟服務如果有資安疑慮，也需要進行通報，未來也會思考由目前資安院也已整合民間通報系統台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）跟本來就有的政府通報分析相關威脅情資來分享。

另外，先前LINE傳出用戶資料外洩，也已通報給數位產業署，對此，數產署副署長林俊秀今日表示，此案已經在去年12月19號由行政院召開會議討論，目前就是等待政府的調查結果，待調查結果出爐釐清責任歸屬才會採取下一步動作。

抖音 唐鳳 數位部 資安 總統大選 中選會

延伸閱讀

以為只是玩笑！春晚彩排演員竟齊跳抖音熱門「科目三」 網嘆：心已死

防境外勢力與抖音介選 調查局成立認知作戰中心

新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」

羅致政捲謎片疑雲！「壹傳媒」總編邀一起找真相 赴羅辦被拒於門外

相關新聞

春節出國要注意！攜帶超過「這位數」新台幣現金要申報

農曆春節民眾赴海外旅遊要注意了，財政部關務署基隆關提醒，面對即將迎來的郵輪旺季，依據洗錢防制物品出入境申報及通關辦法相關...

選務作票影片瘋傳 外界再掀「禁抖音」聲響！唐鳳曝下階段作法

2024台灣總統大選落幕，不過在抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，即使中選會出面澄清，部...

全球首創AI評測制度 未來收費方式待委員會討論

因應生成式AI的浪潮，數位部建制一套與國際標準相符的AI評測相關機制，其中更與國科會共同成立AI評測中心，且更是全球首創...

碳費收多少？ 環境部公開接受推薦碳費費率審議會委員

為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，環境部即日起至113年1月31日止，公開接受各界推薦學者專家擔任碳費費率審議會第...

碳費審議箭在弦上 環境部公開接受推薦審議會委員

碳費費率力拚今年第1季拍板，環境部今（18）日表示，為組成碳費費率審議會審議及訂定碳費費率，自即日起至今年1月31日止，...

發展光電排擠農業用地？ 經濟部盼互相結合

「光電可以跟溫室農業結合，讓再生能源與養殖業可以同時發展！」經濟部次長曾文生18日出席「天下經濟論壇」時，被問到發展光電恐排擠農業與養殖用地時說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。