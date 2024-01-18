選務作票影片瘋傳 外界再掀「禁抖音」聲響！唐鳳曝下階段作法

2024台灣總統大選落幕，不過在抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，即使中選會出面澄清，部分年輕人仍堅信民進黨作票，外界再度掀起禁止抖音的聲音，對此，數位部長唐鳳今（18）日表示，未來也會針對民間使用及公部門相關通報威脅分析來分享。

根據台灣網路資訊中心報告，去年台灣全部人口中，使用抖音／TikTok者已達22.3％，其中年輕族群使用者最多。且從近期國內掀起的科目三等相關流行都不難看抖音對流行文化的影響。

近期國內總統大選甫剛落幕，網路就流出多個有關選舉作票相關影片，再度掀起國內討論是否該禁止抖音的聲浪。唐鳳今日受訪時表示，抖音當然是危害國家資通安全的產品，有資安上的疑慮，因此早在2020年我國的公部門以及延伸至公部門的場域都禁止使用抖音／TikTok。

唐鳳說，數位部作為資通安全主管機關，不是只針對公部門不能夠使用，數位部也有責任去分享未來不管該企業註冊在開曼群島、新加坡或美國甚至其他地方的軟體、硬體跟服務如果有資安疑慮，也需要進行通報，未來也會思考由目前資安院也已整合民間通報系統台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）跟本來就有的政府通報分析相關威脅情資來分享。

另外，先前LINE傳出用戶資料外洩，也已通報給數位產業署，對此，數產署副署長林俊秀今日表示，此案已經在去年12月19號由行政院召開會議討論，目前就是等待政府的調查結果，待調查結果出爐釐清責任歸屬才會採取下一步動作。