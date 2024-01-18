發展光電排擠農業用地？ 經濟部盼互相結合

「光電可以跟溫室農業結合，讓再生能源與養殖業可以同時發展！」經濟部次長曾文生18日出席「天下經濟論壇」時，被問到發展光電恐排擠農業與養殖用地時說，政府努力將兩者結合，因此未來增加光電的同時，可減少養殖業退出。台泥綠能董事長呂克甫建議，政府要協助廠商與部落協調更順利。

協助降低開發成本

天下雜誌指出，如果台灣在2030年風光發電目標達標率7成、燃氣發電量8成達標，發電量恐不及我國供電成長，但若是風光5成達標、燃氣發電量完全達標就能符合，各界能否對台灣的供電高枕無憂？

曾文生說，台電新建燃氣機組的速度已經破歷史紀錄，若在天然氣接收站等層面獲得更多支持，2030供電可無虞。

他強調，台灣的發電總量是足夠的，但大台北地區的供電仍相當有挑戰性，因此在興建燃氣機組的同時，也會投資多元綠能選擇。呂克甫說，地熱與海洋深層水的技術難度較高，盼政府能協助尋找更好的地熱胞地點，並協助業者探索地熱的儲氣層，以降低投資風險。

開發同時減緩破壞

呂克甫也建議，再生能源開發時間相當長，起跳至少20年，還要經過環評與部落會議，政府也要協助企業與在地利害關係人加強溝通，甚至引入地方創生。被問到7年內，供電恐還要增加兩倍用地時，曾文生說，其實台灣的屋頂型光電仍比地面型還多，未來會持續加強屋頂型。

至於地面型的部分，曾文生指出，經濟部希望與農業單位合作，包括漁電共生、溫室養殖等方式，讓養殖業也可結合光電，如離岸風電的開發也能兼顧生態發展，他舉例說，已有學者觀測到離岸風電的基樁成為魚類的棲息地，甚至還有白海豚現蹤，希望土地使用與再生能源發展併行，減少民眾疑慮。

盼以複循環機組轉型

與會者在線上的提問則相當關注核能問題，曾文生則說，政府未來會進行更多調查，將資訊公布後，需要符合2個原則：核廢料能夠處理，還有經過民主程序進行決策，才能延續或改變能源政策。

他強調，目前政府透過興建複循環機組，未來燃氣可轉型為製氫或碳捕捉工廠，離岸風電也可併網，現行的能源政策仍是可行的。

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