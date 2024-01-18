勞部即起春安勞檢….石化、鋼鐵、營造、交通、量販等業皮要繃緊

歲末年終將至，為預防高危險行業於年度歲修或因趕工作業，致疏忽作業安全而產生危險，或因個別產業旺季增加勞工工時，提高過勞風險，勞動部即日起啟動為期41天之「2024年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員全國勞動檢查人力加強檢查、宣導及輔導等措施，強力督促業者落實歲末期間之各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作職場暴力等相關措施，另對勞工工時及休假等妥適安排。

勞動部表示，部分行業每當年終及春節期間常較平時忙碌，雇主對於安全衛生設施、過勞及夜間工作職場暴力預防之要求，更不能輕忽，尤其石化、化學工廠等，使用數量眾多之危險性設備及危害性化學品，歲修期間勢必升高災害風險。

此外，電廠、鋼鐵廠運維及歲修作業、年節燈會等活動之舞台搭拆、營造工地趕工，勞工常面臨墜落、倒崩塌、感電、切割夾捲等災害風險；其他如交通運輸、大型量販等業者常有超時工作易發生過勞，導致職場安全衛生顧慮。

勞動部特別提醒，雇主及其各級主管應加強歲修及作業進度之安全管理，於春安期間，勞動檢查機構將實施勞動檢查至少3,350家次，就工作場所安全衛生設施與工資、工時及休假等，列為檢查重點項目，督促事業單位落實各項災害預防機制及確保勞工權益，同時辦理宣導至少30場次，以提升事業單位安全衛生管理能力。事業單位如違反《勞動基準法》，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將立即停工。

勞動部呼籲，事業單位務必做好各項安全設施及落實職業安全衛生管理，雇主在此歲末年終期間，要求勞工增進產能或追趕進度時，對於職場之安全設施及管理絕對不能疏忽，若有延長工時、例假彈性調整等需求，應符合勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能安心且安全回家過年。