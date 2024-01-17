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三三會理事長林伯豐向新政府提三建言 籲掌握好國際關係

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三三會理事長林伯豐今（17）日表示，新總統上台，對台灣經濟一定會有影響，至於會往好或往壞？就要看政策怎麼制訂。他表示，目前工商企業界對新政府有三大期待，希望政府及國會不要再對抗，要讓台灣民眾有幸福感。

三三會今日舉行元月例會，邀請環境資源部部長薛富盛發表演說，主題為「我國環境治理-氣候變遷及資源循環」。林伯豐會前受訪表示，新政府上台，工商企業界有三大期待：首先是國際關係要掌握好，不能做「凱子外交」，但是該重視的乃要重視。

他強調，台灣不能僅靠美國及日本兩國的關係，兩岸關係也要和諧，必須溝通才能有交流，有交流才能解決問題。期待新總統與新國會與大陸有溝通的管道加強交流，才能解決問題，不論是ECFA、CPTPP或RCEP，若沒有大陸同意，台灣若要單槍匹馬很難進入這些國際組織。

針對大陸有可能中止ECFA的議題，林伯豐表示，這對石化、機械及紡織一定會有影響，希望不要再擴大。

其次，對於能源政策，歐洲已將核能視為綠電，台灣應重新思考能源政策，希望能以合理的電價穩定供電，現在台電損失很大，中油排碳非常多，這些將來都會加到電價，對企業造成很大的困擾。

第三，很期待新總統及國會能以台灣利益為優先，不要再有爭執或立院抗爭，這些對人民沒有好處，最重要是要讓台灣民眾有幸福的感受。

隨後林伯豐在致詞時表示，工商界希望賴總統要為台灣經濟持續發展尋找出路，營造友善的投資環境，協助產業解決經營困境(缺工、缺綠電)，給企業生存發展的空間。應以「台灣優先」，推動全方位經濟發展戰略，在大力支持高科技發展同時，也要兼顧傳統產業，讓產業結構更加均衡多元。

最重要的是要改善兩岸關係，和平穩定的兩岸關係，是台灣經濟持續發展的重要動力，期盼賴總統能重建兩岸溝通管道，鬆綁兩岸經濟、觀光、文化交流的限制，積極維持ECFA，工商界願和政府一起為兩岸關係良性互動貢獻心力。

針對今日的薛富盛的演講，林伯豐也表示，聯合國氣候變遷大會COP28已經閉幕，重要結論包括：全球增加3倍再生能源裝置容量，提高2倍能源效率；逐步減少燃煤電廠；加速發展零碳/低碳排技術，例如再生能源、核能、CCUS及氫能等；發展零碳/低碳運具；盡速廢除無效的化石燃料補貼等。

他表示，台灣是出口導向國家，也是國際上重要供應鏈，需要同時進行減碳和能源轉型，對此他提出十點建議：

一，台灣仰賴化石燃料發電比例高達80%，政府勢必要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，以減少排放並提高能源效率。

二，應盡速訂定明確的節能效率目標，2026年COP30，將更新各國自訂貢獻(NDC），台灣2030年NDC目標為減碳23至25％，與國際2035年要減碳60％，有很大的差距。

三，審慎處理對化石燃料補貼，以及油水電價調整。國營排碳大戶台電和中油應積極降低排碳。

四，運具電氣化應擴及貨車、大卡車的布局，應要求航空、海運使用低碳燃料。推動智慧零碳綠色建築，明訂建築物需符合能效標準，鼓勵採用綠建材，例如綠色節能玻璃、再生綠建材等。

五，因應歐盟「碳邊境調整機制」(CBAM)、美國清潔競爭法案(CCA)，台灣評估對進口商品課徵碳關稅。

六，碳費課徵不超過新台幣100元，不應集中在製造業或排碳大戶，自主減量達到減量標準，碳費應全免。

七，政府目前規劃排碳大戶2.5萬噸免費額度，雖然額度太低，仍感謝政府有聽到業者的聲音，應盡速訂定減量目標、優惠費率，以利企業進行自主減碳。

八，協助並補助企業進行製程減碳，企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他獎勵措施。

九，透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願，再生能建置法規與申設標準應簡化及明確化，以擴大綠電供給降低綠電價格。

十，補助碳補存技術研發與應用，加速實現低碳潔淨能源環境。

減碳 綠電 林伯豐

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