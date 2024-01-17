三三會林伯豐重申10大建言 提醒政府將核能納入基載電力

三三會理事長林伯豐今日重申工商團體的建言，他整理出10大建議，再度提醒政府應重新檢討能源政策、零碳核能納入基載電力、對化石燃料補貼、航空和海運使用低碳燃料、擴大綠電供給和降低價格等，針對碳補存技術研發與應用也呼籲政府予以補助。

三三會今日舉行一月例會，由理事長林伯豐主持，並邀請環境部部長薛富盛就「我國環境治理–氣候變遷及資源循環」進行演講。

林伯豐在致詞時，先恭賀中國民國第16任正副總統及第11屆立法委員當選。他說，工商界希望新總統賴清德為台灣經濟持續發展尋找出路，營造友善的投資環境，協助產業解決經營困境，如缺工、缺綠電，給企業生存發展的空間；並應以「台灣優先」，推動全方位經濟發展戰略，在大力支持高科技發展同時，也要兼顧傳統產業，讓產業結構更均衡多元。

林伯豐表示，聯合國氣候變遷大會COP28已經閉幕，重要結論包括全球增加3倍再生能源裝置容量，提高2倍能源效率；逐步減少燃煤電廠；加速發展零碳／低碳排技術，例如再生能源、核能、CCUS及氫能等；發展零碳／低碳運具；盡速廢除無效的化石燃料補貼等。

林伯豐指出，台灣是出口導向國家，且為國際上重要供應鏈，需要同時進行減碳和能源轉型，代表三三會提出10項建議，一是台灣仰賴化石燃料發電比例高達80%，政府要重新檢討能源政策，將零碳的核能納入基載電力，運用新一代安全的核能技術發展核電，以減少排放並提高能源效率。

二是應盡速訂定明確的節能效率目標，2026年COP30，將更新各國自訂貢獻（NDC），台灣2030年NDC目標為減碳23至25%，與國際2035年要減碳60%，有很大的差距。

三是審慎處理對化石燃料補貼及油水電價調整，其中國營排碳大戶台電和中油，應積極降低排碳。

四是運具電氣化應擴及貨車、大卡車的布局，應要求航空、海運使用低碳燃料；推動智慧零碳綠色建築，明訂建築物需符合能效標準，鼓勵採用綠建材，例如綠色節能玻璃、再生綠建材等。

五是因應歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA），台灣評估對進口商品課徵碳關稅。

六是碳費課徵不超過新台幣100元，不應集中在製造業或排碳大戶，自主減量達到減量標準，碳費應全免。

七是政府目前規劃排碳大戶2.5萬噸免費額度，雖然額度太低，仍感謝政府傾聽業者聲音，應盡速訂定減量目標、優惠費率，以利企業進行自主減碳。

八是協助並補助企業進行製程減碳，企業使用再生油品或生質燃料給予再生能源憑證、減碳認證或其他獎勵措施。

九是透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願，再生能建置法規與申設標準應簡化及明確化，以擴大綠電供給、降低綠電價格。

最後，林伯豐呼籲政府補助碳補存技術研發與應用，加速實現低碳潔淨能源環境。