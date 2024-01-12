蔡總統執政八年 陳揆：台灣成全球注目、經濟好的國家

行政院長陳建仁今（12）日指出，回顧蔡總統這八年來執政過程，台灣從不被國際重視到被全球矚目的國家，且經濟發展、社會福利、國防自主及踏實外交都是面面俱到。至於與蔡總統共事的心得，他給出「是一個溫柔的壓力，也是前進的動力」的評價。

陳建仁今日接受「官我什麼事」節目專訪時提到蔡總統執政八年的政績，他說，這八年台灣在各方面都是面面俱到，不論是國際能見度，經濟發展、社會福利、國防自主及踏實外交等皆然。首先，當然就是前瞻建設，瑞士洛桑管理學院說，我國的國家競爭力從2016年的第14名進步到(2023年)第6名，而且是2千萬人口以上(經濟體)的第1名，就表示國家的競爭力在這8年內，全世界都看得到。然後更重要的就是基礎建設的部分，從(2016年)第19名進步到(2023年)第12名，大家也很驚豔，特別是智慧建設的部分，還有有關於科技發展的部分，也都是在世界上都是領先的。

陳建仁說，蔡總統在前瞻建設部分，讓台灣又沒有缺水、又沒有缺電。以前講缺水、缺電，實際上都是不正確的污衊，提到台灣缺電的時候，是2016年5月，那個時候台灣的備載容量是1.6%，馬上就會限電了，可是到現在，經常是維持在15%的備載容量，所以台灣沒有缺電的問題。台灣綠電的發展在這幾年來更是蓬勃發展，在前總統馬英九執政時，台灣沒有一支離岸風電機，現在有283座的離岸風電機，如今綠能的發電量，也已經超過核能的發電量。

另外，陳建仁也提到，蔡總統在這一段時間使台灣的經濟成長，根據國外的計算，如果按照購買力調整的GDP(2023年購買力平價指數人均GDP)來看的話，台灣是世界上第12富有的國家，所以台灣人要自己有信心，其實台灣這塊島嶼在大家的努力、在蔡總統的領導，還有全國同胞大家的努力之下，實際上台灣這個國家不僅在民主是亞洲的第1名，而且經濟自由(度)是全世界的第4名，人類自由指標也是在亞洲第1名，台灣真的是在大家的努力之下，變得愈來愈好，所以蔡總統這幾年來對台灣有很大的貢獻，他覺得讓全世界都認為台灣是一個很了不起的國家，並相信大家要珍惜，要特別要珍惜台灣的民主自由。

除了細數蔡總統的政績外，陳建仁也提到跟蔡總統共事的深刻印象，他說，在當副總統時，跟總統的互動因為有特定的題目，那像年金改革、婚姻平權，或者人權的部分，第一，蔡總統開始的時候都會相當地授權，授權完了以後，她一定會盯進度。她是一個頭腦很清楚，然後對事情的看法，會特別體恤弱勢族群。

另外一個，她也很注重城鄉的均衡發展，所以(推動)前瞻建設的時候，那個時候有一個口號，叫做「重南輕北，沒有台中」，但是後來我們所有的這些經費分配下來，每單位人口的經費最高的是連江縣，再來是台東縣，再來是南投縣，所以在地方可以用於建設的經費，實際上政府是不分藍綠，一律照顧到。她的視野是照顧每一個縣市，特別是弱勢的縣市。

陳建仁說，當了行政院長以後，也發現她也是相當地授權給我，但是她還是會很仔細地來考慮相關的進度。所以跟蔡總統一起工作，是充滿著壓力，但是他也強調，「這是一個溫柔的壓力，也是前進的動力，這是很重要的。」

陳建仁也提到，自己也從她身上看到怎麼樣憂國憂民，但是她的堅定，帶領台灣，不管在外交、國防，還有兩岸，以及經濟發展、社會福利方面，都是做得很好。而這個領導者確實使台灣變得很不一樣，他認為大家都有同樣的感覺。