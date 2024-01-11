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旭然接獲半導體客戶淨化機組訂單 預計第1季中下旬出貨

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旭然董事長何兆全。旭然／提供
旭然董事長何兆全。旭然／提供

旭然（4556）受惠綠色製程、廢水回收、再生水、海水淡化等應用需求持續增溫，近期正式接獲半導體產業客戶系統性過濾與淨化機組訂單，預計第1季中下旬陸續出貨，為旗下完整系統性過濾與淨化解決方案注入實績。

旭然表示，持續推動業務轉型計畫，觀察半導體、電子產業客戶啟動新廠擴建計畫，隨著客戶逐步啟動擴建有機會創造旗下工業液體過濾設備訂單增溫，為營運帶來正面效益。旭然2023年全年合併營收6.02億元，年減14％，主要因2023年半導體、電子產業受終端消費市場影響加大進行庫存調節，並陸續遞延新廠擴建計畫，使得旗下工業液體過濾設備、耗材等拉貨趨緩。

旭然去年陸續進行精進旗下台灣、中國、越南生產效率優化，並加大原料採購與庫存管控，且憑藉多年於工業液體過濾領域站穩高度競爭利基，進一步增進工程組裝能力，推動設備業務接單策略調整，以提供各產業客戶整套完整系統性過濾機組，有效解決客戶面臨缺工痛點，有助於擴大單一接單金額，創造後續濾心濾袋等耗材產品需求提升。

展望今年，旭然表示，將提升旗下雲科一、二廠、中國昆山廠及越南廠生產效率，保持多元產業客戶業務黏著度，另一方面，接獲大陸地區系統性過濾與淨化機組訂單，挹注整體在手訂單表現維持良好水準，隨著訂單持續分批出貨認列，有助於新一波成長動能。

旭然 半導體

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