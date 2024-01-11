陳冲：加密資產是蟑螂？美核准比特幣 ETF 發行 我主管機關仍妾身未明

行政院前院長陳冲今（11）日指出， 經濟學人雜誌以「蟑螂」描述比特幣，但加密幣是否為「小強」並不重要，美國 SEC（證管會）已宣布核准比特幣 ETF 的發行，當務之急是趕緊確定我國數位資產（包括 NFT）的主管機關，如依現狀，行政院僅用鋸箭+補鍋法指定主管部會，卻未提供任何法律基礎，又寄望業者自組公會，訂定自律規範，希望不致如他所言，「沒有他律的自律，終將會是場災難。」

陳冲說，半個月前，經濟學人雜誌在2023年封關特輯中，因涵跨耶誕假期，特增加分量達百來頁，其中不足一頁刊一短評，標題是「蟑螂理論」（The cockroach theory）。頁數不多，卻引發全球網民熱議，只因為褒貶夾陳的對象，直指數位資產，特別是近年來重領風騷、常據新聞版面的加密幣（Crypto），年後剛好此地又傳出 VASP 的弊端，引發不少困惑。

陳冲指出，加密幣自2009年發行迄今，已經成千上萬，有的不成氣候，甚至如流星疾然而逝；有的眾人爭捧，卓然有成，其中以比特幣為代表作。對加密幣，金融大咖一向不予看好，甚至有點鄙視，其中最露骨的評論，當推BIS（國際清算銀行）總裁所說「比特幣是泡沫、龐氏騙局以及環境災難的綜合體」，其他類似指責，多如繁星，不勝枚舉。

陳冲表示，2014年他在一場演講中，引用2012年1月15日美國法庭影集一幕 Bitcoin for dummies 之劇情，並分享看法: 比特幣不是貨幣，更不是法幣（Fiat），充其量只是投資工具，只要參與者有信心，前仆後繼，熱度就會維持；一旦信心崩解，無人接手，也就雲消霧散。一晃就是十年，比特幣(或其他加密幣)的發展，大致如此，而其價量或有大幅變化，而本質基本上不變。

不過，經濟學人雜誌以蟑螂描述比特幣，雖然謔而不虐，倒也傳神，甚至有點艷羨，因為打不死的蟑螂，是對生命力的禮讚。如以價格論英雄，姑不談古早的市價（2010/5/22一個比特幣只能買兩個披薩），以前一波的低點，2022年6月19日一枚比特幣17,749美元，而今年開春（1/8）價格已是46,924元，波動異常，但也說明歷經震盪，依舊活躍如小強。前述經濟學人歲末短文，開宗明義就點到，蟑螂被去頭，仍然可活一星期，恰如全球前兩大加密交易平台首腦趙長鵬及 Bankman-Fried 在2023下半年先後被訴，依然不影響加密幣價格屢創新高，顯示投資組合中多元化資產的潛力。

陳冲還說，以蟑螂與加密幣相提並論，經濟學人不是創舉，2021年5月17日克魯曼（P. Krugman）為說明QE不會造成通膨，曾以 Monetary cockroach 評擊加密幣的支持者，不過這位諾貝爾獎得主發言主要是在支持聯準會的貨幣政策，同時克魯曼也曾質疑加密幣究能解決何種社會問題，這也是金融大咖們看不出加密幣 intrinsic value（內在價值）何在的原因。這些質疑也許都是事實，但不要低估區塊鏈在未來世界的潛力，也勿輕忽各種加密幣背後的社會意義層次。

陳冲認為，從金融大咖易忽略、也是這次選舉所有候選人都視而不見的社會層面觀察，他曾在2021年6月8日發表「正視加密幣的階級鬥爭意涵」一文，指出新世代在舊世代主導的金融遊戲中，沒有角色，以致貧富差距加劇，而數位時代的加密資產，正是新世代利用主場優勢的翻身良機，這種因財富分配不均而衍生階級鬥爭的心理，是任一國的主政者，都不應忽略的因素。也許不會發生革命，但有朝一日，新世代逐漸接手，屆時比特幣如仍炙手可熱，加密資產就不是普通蟑螂，而是 Man in Black 電影中的超級生物了！經濟學人認為加密幣之所以火紅，是對新科技在未來廣泛應用的一項賭注，看來也不無道理。