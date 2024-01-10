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羨慕！麥當勞將再招1700人 3月起餐廳正職薪水全面調升2000元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞示意圖。美聯社
麥當勞示意圖。美聯社

台灣麥當勞祭出加薪搶人才，今（12）日宣佈，3月1日起全面調升餐廳正職人員起薪，包括正職服務員、大夜正職服務員，以及餐廳襄理、副理、經理，起薪全面調升2,000元。其中，正職服務員自3萬元調升至3.2萬元，調幅達6.7%；餐廳襄理起薪調升至42,400元（含輪值津貼），調幅5%；餐廳經理起薪同步調升，加上年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬。

根據人力銀行調查，國內人才缺口最大的產業為餐飲旅宿業，各家業者紛紛大舉徵才因應「人力荒」；為在競爭激烈的餐飲業中吸引求職者，麥當勞已連續三年調薪。

麥當勞表示，預計年底前再開14家新餐廳，總店數將達421家，隨著積極展店的腳步，今年大規模釋出正職職缺，將招募1,500名正職服務員及200名餐廳襄理，希望透過充裕的餐廳人力與穩定排班，提供顧客更好的用餐體驗。

麥當勞現有超過1,000名正職服務員，3月1日開始，起薪自3萬調升至3.2萬、調幅達6.7%，大夜正職服務員起薪更突破4.1萬。此外，餐廳襄理起薪調升5%、含輪值津貼達到42,400元；麥當勞表示，公司有全球一致的紮實訓練系統，從基礎開始培育襄理成為獨當一面的餐廳主管，並提供穩健的升遷管道，2至3年即有升遷機會。此次餐廳經理起薪含輪值津貼同步調升至59,200元，加入年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬，目前已有228位年薪百萬的餐廳經理。

麥當勞目前全台超過24,000名員工，包含逾21,000名計時人員，以及3,000名正職員工；麥當勞的正職人員每年視績效表現調薪，平均調幅4至7%，另有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金，餐廳正職人員享有免費員工餐等福利。

另配合政府調整基本工資，麥當勞計時人員薪資，自1月1日起調升至每小時183元，資深計時人員時薪更可達293元，加上自主彈性排班、雙週領薪，希望吸引對兼職、打工有興趣的人才加入。

麥當勞 年薪

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