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紡織業遭點名列下波ECFA中止名單 初估影響金額5億美元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

針對大陸商務部預告下一波中止ECFA早收清單，紡織業慘遭點名。對此，紡織業者表示，中國大陸是台灣第二大出口市場，其中適用於ECFA免關稅的紡織品出口金額占比逾八成，所以取消ECFA優惠短期內勢必有所影響，但影響程度仍需視大陸後續如何實施而定，目前還無法判斷，初估至少會有一半、也就是約5億美元（約合新台幣150億元）的產值受到衝擊。

南亞則指出，目前評估不會受到影響，不過對於ECFA可能中止的問題，公司持續有在研討因應措施。又，兩岸紡織業主要是台灣廠商出口布料到大陸加工成成衣，依照品牌商的要求將原料銷售到大陸、再進行加工，作為內地銷售或外銷海外用。

紡織業者表示，雖然目前還不知大陸會如何實施中止ECFA，然而台灣出口到大陸的紡織產品占比逾八成，儘管先前隨著美中貿易戰等因素升溫，國內業者及品牌客戶加速轉向布局越南、孟加拉等地，希望降低對紡織業的影響，但不可能完全沒有影響，初估影響金額約一半，也就是5億美元的產值。

依據海關資料顯示，截至2022年底，大陸是台灣第二大出口市場，出口值是12.6億美元，占出口比重14.23%（前五名依序為越南、中國大陸、美國、印尼、柬埔寨）。其中適用於ECFA早收清單，可享免關稅優惠的有136項紡織品、出口值為10.3億美元，占全年度出口大陸紡織品比重約81.7%。

ECFA 出口值

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