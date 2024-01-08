響應政府打詐 台水加入111政府專屬短碼簡訊平台

台水公司今（8）日表示，為打擊詐騙盡一份心力，積極配合數位發展部推行111短碼簡訊政策，已完成簡訊系統更新作業。自2024年1月起簡訊帳單改採111短碼簡訊，請民眾認明政府專屬簡訊發送短碼111，以分辨假冒政府機關的簡訊。

台水表示，台水用戶接收簡訊帳單有簡單的識別方法: 第一，簡訊帳單發送方電話號碼顯示111。第二，點選簡訊內容，上面發送方電話號碼顯示111，下方有台水通知水費訊息及點選繳費網址。

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