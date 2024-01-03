陳冲建議2024年總統就職紀念發行NFT 央行回應了

行政院前院長陳冲今（3）日建議，央行2024年可以考慮給新總統一份見面禮，那就是以NFT形式發行總統就職紀念幣、有機會獨步全球；對此，央行官員回應，央行發行總統就職紀念幣屬總統當選人的職權和意願，央行僅是配合辦理，需尊重當選人意願，往年都是發行金銀幣。

央行官員今天表示，陳前院長提出的意見是發行NFT，屬於數位形式的代幣，就央行的了解，數位形式資產仍有諸多風險，不論是在交易上、洗錢防制、法律定位等面向，央行正在積極研究、希望盡量釐清這些風險，央行須以負責態度降低這些風險，並希望能夠充分保障民眾的權益。

央行官員說，陳前院長文中特別提到，央行去年曾為央行數位貨幣（CBDC）辦理招標意見調查，委辦結案時間就是今年4月底，這也顯示針對CBDC，央行正在進行相關研究、同時也密集尋求外界的意見。