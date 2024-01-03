馳諾瓦科技 CES 2024首次亮相 展出公共充電解決方案

2024年度科技盛會之一的美國消費性電子展（CES）將在美國時間1月9日至1月12日在拉斯維加斯舉行。飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技宣布將於美國消費性電子展（CES 2024）展示最新電動車充電設備，並因應美國電動車市場快速成長，推出專注公共充電的解決方案。

馳諾瓦科技瞄準城市公共運輸系統、企業電動重型車隊等大規模充電需求，將於CES 2024展會中展示最新產品MCS Megawatt Charging System（百萬瓦充電系統），MCS系統配備次序充電管理調度系統，可為卡車和車隊提供領先的充電解決方案。此外，馳諾瓦科技展現產品研發優勢，現場也將展出業界首創符合ESG政策的綠色電力V2X技術、480kW單體式直流充電設備，搭配四支直流充電槍，實現電能雙向充放電，提供電動車車主在不同場域更好的用戶體驗，並加速營運商充電車輛迴轉與使用效率。

作為全球充電設備的領先企業，馳諾瓦科技提供合作夥伴從設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，馳諾瓦美國分公司業務副總Manny Huguez表示，我們已在全球45個市場出貨，並因應全球充電設備的需求拓展國際市場，其中，北美為馳諾瓦科技最重要的市場之一，透過與飯店、公寓大樓、停車場、加油站和重型車隊等多方夥伴合作，在競爭激烈的市場中建立業務基礎，亦同步積極拓展台灣市場的商業版圖，與多家第三方合作夥伴建立策略夥伴關係，確保提供快速可靠的服務，而且能夠與車輛技術完美配合以達到最佳的充電效果。

秉持著長期的參與承諾，馳諾瓦科技將與新興和領先的電動車（EV）製造商合作交流（AC）和直流（DC）充電設備並進行全面操作性測試。此次CES美國消費性電子展對馳諾瓦科技而言是一個重要平台，與充電基礎設施價值鏈中的關鍵利益相關者建立聯繫，借助其創新的業務模式，致力於提供更多元化的產品服務。

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