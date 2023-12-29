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聯嘉攜手大廠減碳 舉辦跨業 ESG 研討大會

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

LED車燈光源模組廠聯嘉光電（6288）首創臺灣科學園區業者自主性的跨企業論壇，舉辦《凝聚減碳力量∞共築永續願景：2023科學園區跨業ESG研討大會》，推動園區企業交流學習、教學相長的承諾，與同在竹南科學園區的科技大廠們中強光電、群創光電、京元電子共同擔任講師，交流在減碳轉型領域的寶貴經驗，攜手達成地球永續的共同目標。

聯嘉美國廠出差的總經理黃昉鈺女士透過連線與會表示，身為科學園區同業公會理事，聯嘉希望在推動園區創新、產業合作及國際競爭力等方面取得更多的突破。首辦《2023科學園區跨業ESG推展研討會》，這是科學園區業者難得的資源共享平台，一起攜手提升企業的競爭優勢。

聯嘉指出，論壇參與廠商達20餘家，與會人數將近百人。竹南科學園區的企業們，還有新竹科學園區以及新北市、桃園的科技業者前來交流，也都具體聲援聯嘉希望「出行共乘」的呼籲，用行動落實ESG節能減碳的精神。

減碳 光電 ESG

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