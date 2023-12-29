聯嘉攜手大廠減碳 舉辦跨業 ESG 研討大會
LED車燈光源模組廠聯嘉光電（6288）首創臺灣科學園區業者自主性的跨企業論壇，舉辦《凝聚減碳力量∞共築永續願景：2023科學園區跨業ESG研討大會》，推動園區企業交流學習、教學相長的承諾，與同在竹南科學園區的科技大廠們中強光電、群創光電、京元電子共同擔任講師，交流在減碳轉型領域的寶貴經驗，攜手達成地球永續的共同目標。
聯嘉美國廠出差的總經理黃昉鈺女士透過連線與會表示，身為科學園區同業公會理事，聯嘉希望在推動園區創新、產業合作及國際競爭力等方面取得更多的突破。首辦《2023科學園區跨業ESG推展研討會》，這是科學園區業者難得的資源共享平台，一起攜手提升企業的競爭優勢。
聯嘉指出，論壇參與廠商達20餘家，與會人數將近百人。竹南科學園區的企業們，還有新竹科學園區以及新北市、桃園的科技業者前來交流，也都具體聲援聯嘉希望「出行共乘」的呼籲，用行動落實ESG節能減碳的精神。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：最糟時間已過
▪ 北市平面車位建案占比跌破5成 1個平面車位可抵桃園2個這
▪ 彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯
▪ 高市113公告土地現值地價微調漲 大遠百連11年蟬聯地王
▪ 部落客中永和尋安身立命處 看屋月餘嘆房價高灰心轉戰桃園
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言