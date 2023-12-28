曙光近？11月景氣 又見黃藍燈

國發會公布十一月景氣對策信號綜合判斷分數為二十分，較上月增加四分，燈號再次轉為黃藍燈，顯示國內景氣持續好轉，中央大學台灣經濟發展研究中心也公布十二月消費者信心指數（ＣＣＩ）七十點○六點，較上月微升○點六六點，連三月上升，且指數創下二十個月以來新高；總經指標看似正向發展，但專家提醒，經濟情勢外冷內熱，仍須關注後續變化。

國發會表示，十一月出口、批發業營業額轉呈正成長，零售及餐飲業持續熱絡，因此景氣對策信號綜合判斷分數大幅增加，顯示國內景氣持續好轉。

展望未來，ＩＭＦ（國際貨幣基金）等機構預測明年全球貿易量成長回升，加上新興科技應用商機持續熱絡，以及供應鏈庫存水位漸趨正常，有助挹注出口動能；國內外主要機構預測明年台灣經濟成長率可望逾百分之三，優於今年，惟仍須密切留意各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢，以及地緣政治情勢發展。

在消費者信心指數方面，中央大學指出，十二月ＣＣＩ六項指標中，「物價水準」、「投資股市時機」、「購買耐久性財貨時機」等三項指標上升，另三項下降，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，而六項指標中呈現樂觀的指標僅有「購買耐久性財貨」。

台經中心執行長吳大任解讀，股票投資時機屬於顯著上升，跟去年同期相比，上升幅度三十三點一四點，主因是去年同期只有二十點，屬於歷史新低；儘管國內經濟情況並不是很理想，但美國聯準會（Fed）決定停止升息，且極有機會明年第二季降息，刺激台股持續走高，民眾投資意願增加。

吳大任提醒，現在台股準備衝刺一萬八千點，但在經濟外冷內熱的情況下，國內股市有點背離基本面，目前的股市表現能否持續到二○二四年，還有很大不確定性。

整體職缺率 近九年次高

主計總處也在昨天公布八月底工業及服務業職位空缺相關統計結果，今年八月底工業及服務業職缺數二十三點七萬個，職缺率百分之二點八一，雖是近九年次高，但是內外兩樣情，內需服務業職缺大爆發貢獻，住宿餐飲業職缺率百分之四點三○是二十五年最高，批發零售業百分之二點四○也是九年來最高；製造業卻因出口衰退影響，職缺率只有百分之二點五五，是一○二年以來、十一年最低。

主計總處官員表示，今年八月全體職缺率是近九年次高，僅次於一一○年職缺率百分之二點九八，兩個年度景氣變化剛好完全相反，一一○年靠製造業職缺率高達百分之三點○六彌補服務業被疫情打趴，今年則是出口疲軟，靠服務業職缺率百分之二點八三拉抬整體職缺率。