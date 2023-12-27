電子終端需求疲軟 8月製造業職缺率2.55%、為11年最低

主計總處今（27）日發布「事業人力僱用狀況調查」，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，職缺率2.81%，為連續二期減少後轉為上升，但卻呈現內外需產業兩樣情。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，製造業因出口衰退影響，職缺率只有2.55%，是2013年以來、11年同期最低，顯見廠商用人需求保守。但內需服務業職缺率則是大爆發，其中住宿餐飲業職缺率4.30%，是25年最高；批發零售業2.40%也是9年來最高；其他服務業（美容美髮、美體）職缺率也逾4%。

主計總處表示，此項「職位空缺」（Job Openings，以下簡稱職缺或空缺）是指企業可立即對外公開徵求職缺，不含遇缺不補或內部遷補職缺，除了有員工離職、退休等因素，也與景氣波動、產業結構改變等經濟面因素有關，但不完全等同於缺工。

主計總處每年2月及8月調查事業人力僱用狀況，了解企業僱用及職缺數。調查顯示，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，較2月增加2.1萬個職缺，是連續二期職缺數減少後，首次轉正，較上年同月則增加6,400個。8月底工業及服務業職缺率2.81%，較2月增加0.24個百分點，較上年同月增加0.08個百分點。

根據主計總處資料顯示，製造業受電子終端需求疲軟影響，今年8月底職缺數7.4萬個，不僅較2月減少約3,700個，較上年同期也減少約3,100個。其中，電子零組件製造業職缺1.5萬個，較2月減少約1,800個，較去年同期減少約2,600個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺約6,900個，較2月及上年同月都減少900個。

內需服務業則因疫後消費復甦，國旅及休閒活動熱絡，8月底住宿及餐飲業職缺2.3萬個，較2月增加7,000個，較上年同月增加1,900個；批發及零售業職缺4.2萬個，較2月增加6,600個，較上年同月亦增2,200個。另營建工程業因商辦、住宅建設、公共工程量增加，8月底職缺數2萬個，較2月增加約5,100個，較上年同月也增加800個；醫療保健及社會工作服務業職缺1.3萬個，較2月及上年同月均增加約2,100個。

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