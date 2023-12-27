快訊

「頭號子弟兵」打臉賴清德 侯友宜競辦：證明凱旋苑租金是市場低價

國三生割頸案晚間校內招魂 校方：儀式不到20分鐘未遇困難

明年起統一發票領獎 要刷身分證條碼、及時戶政檢核

電子終端需求疲軟 8月製造業職缺率2.55%、為11年最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（27）日發布「事業人力僱用狀況調查」，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，職缺率2.81%，為連續二期減少後轉為上升，但卻呈現內外需產業兩樣情。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，製造業因出口衰退影響，職缺率只有2.55%，是2013年以來、11年同期最低，顯見廠商用人需求保守。但內需服務業職缺率則是大爆發，其中住宿餐飲業職缺率4.30%，是25年最高；批發零售業2.40%也是9年來最高；其他服務業（美容美髮、美體）職缺率也逾4%。

主計總處表示，此項「職位空缺」（Job Openings，以下簡稱職缺或空缺）是指企業可立即對外公開徵求職缺，不含遇缺不補或內部遷補職缺，除了有員工離職、退休等因素，也與景氣波動、產業結構改變等經濟面因素有關，但不完全等同於缺工。

主計總處每年2月及8月調查事業人力僱用狀況，了解企業僱用及職缺數。調查顯示，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，較2月增加2.1萬個職缺，是連續二期職缺數減少後，首次轉正，較上年同月則增加6,400個。8月底工業及服務業職缺率2.81%，較2月增加0.24個百分點，較上年同月增加0.08個百分點。

根據主計總處資料顯示，製造業受電子終端需求疲軟影響，今年8月底職缺數7.4萬個，不僅較2月減少約3,700個，較上年同期也減少約3,100個。其中，電子零組件製造業職缺1.5萬個，較2月減少約1,800個，較去年同期減少約2,600個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺約6,900個，較2月及上年同月都減少900個。

內需服務業則因疫後消費復甦，國旅及休閒活動熱絡，8月底住宿及餐飲業職缺2.3萬個，較2月增加7,000個，較上年同月增加1,900個；批發及零售業職缺4.2萬個，較2月增加6,600個，較上年同月亦增2,200個。另營建工程業因商辦、住宅建設、公共工程量增加，8月底職缺數2萬個，較2月增加約5,100個，較上年同月也增加800個；醫療保健及社會工作服務業職缺1.3萬個，較2月及上年同月均增加約2,100個。

製造業 餐飲業

延伸閱讀

解缺工！林右昌：明年再增1.5萬名營造移工

缺工仍嚴重！工業、服務業有23萬空缺 職缺率比去年增加

台中港引導船舶的「導航疊標」地標 首次獲得公共工程金質獎

歷經9年整修 阿里山貴賓館獲公共工程金質獎特優

相關新聞

內需服務業職缺大爆發！8月住宿餐飲業職缺率4.3% 是25年最高

主計總處今天發布112年8月底工業及服務業職位空缺相關統計結果，今年8月底工業及服務業職缺數23.7萬個，職缺率2.81...

解缺工！林右昌：明年再增1.5萬名營造移工

內政部長林右昌今（27）日表示，明年將再與勞動部協調，將再增加1.5萬名營造業移工，希望徹底解決營造業、建築業缺工問題，...

工會醞釀大選投票日前罷工 中華快遞明召開董事會

中華郵政子公司中華快遞去年起因低薪與績效獎金問題引發勞資糾紛，至今仍未解決。中華快遞公司明將召開董事會提案討論；中華快遞...

營造移工名額剩4884名 國土署放寬雇主認定函效期

內政部長林右昌今（27）日表示，自今年8月1日公告受理一般營造業移工申請，首梯受理一般營造業移工申請1.5萬名配額，為使...

曙光近了？國發會11月景氣燈號躍升4分 又見黃藍燈

國發會今天發布11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較上月增加4分，燈號再次轉為黃藍燈。國發會表示，11月出口、批發業...

缺工仍嚴重！工業、服務業有23萬空缺 職缺率比去年增加

住宿餐飲業、批發零售業還是很缺人！主計總處27日公布8月職位空缺統計，工業與服務業共有23.7萬職缺，其中批發零售業4.2萬個，比2月增加6600個，製造業雖有7.4萬個，但比2月少3700個，而職缺平均時間為3.9個月，比去年同月少0.2個月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。