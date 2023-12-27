元旦勞工出勤雇主應給雙倍薪 基本工資調升要注意

元旦為勞動基準法第37條規定的法定休假日，應給予勞工休假。若休假日適逢勞雇雙方約定的休息日或例假日，雇主應再給勞工補假，倘雇主徵得勞工同意休（補）假日出勤提供勞務，工資應加倍發給。

新北市勞工局表示，如事業單位比照政府行政機關辦公日曆表出勤（即周一至五為工作日，另約定周六為休息日，周日為例假），並使月薪制勞工於連假期間出勤，加班費倍率計算如下：

勞工局長陳瑞嘉提醒，2024年1月1日起，時薪制勞工法定基本工資調整為每小時183元，月薪制勞工基本工資調整為每月2萬7,470元，雇主在核算勞工工資時，務必要注意不得有低於法定標準計給的情況。

勞工局強調，事業單位如有違反勞動基準法規定，依法可處行政罰鍰外，並將公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。

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