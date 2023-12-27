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凱基證券獲綠食先行獎創金融業首例 接軌國際再簽氣候宣言

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券簽署綠食宣言(凱基證券/提供)
凱基證券簽署綠食宣言(凱基證券/提供)

2023年將創下有紀錄以來最熱的一年，地球氣溫估比工業化前均值高出攝氏1.4 度，節能減碳持續成為國際間最關注的課題。凱基證券領先同業，宣布簽署國際組織綠色和平發起的「RE10x10氣候宣言」，承諾2025年前總用電量10%以上使用綠電並致力於2050年達成RE100，以實際行動響應聯合國氣候變化綱領公約倡議之能源轉型及提高能源效率，共同邁向永續能源之路；凱基證券推動綠色餐飲及永續生活亦獲肯定，員工餐廳獲頒綠色餐飲指南（GDG）「綠食先行獎」，創下此獎項設立以來，台灣金融業者首度得獎之紀錄。

由台北市文化探索協會、綠色餐飲指南共同主辦的綠色餐飲年會，凱基證券員工餐廳獲頒「綠食先行獎」，該獎項為全台最具指標性的綠色餐廳評鑑，肯定凱基證券響應簽署「綠食宣言」並落實於日常餐飲裡加入對環境友善的有機蔬菜，堅持選用在地當季新鮮食材，將飲食結合ESG減碳行動。凱基證券繼通過環保署綠色餐廳認證後，榮獲「綠食先行獎」再次成為國內金融業綠色飲食標竿。

此外，凱基證券行政管理部主管黃玉佩表示，凱基證券響應聯合國永續發展目標SDGs13 氣候行動及SDGs7乾淨能源，將氣候變遷因應措施納入公司政策和行動規劃，設定減碳目標，積極使用再生能源，從2022年12月起使用了第1度的再生能源，到今年10月底為止，已經累計使用超過270萬度的綠電，減少約1,300噸碳排，100%完成年度節電措施且達成節電率2%目標。

除了響應綠能外，凱基證券97%全台據點響應環保署「綠色辦公」活動，從汰換老舊設備改採高效能設備、永續發展意識及教育宣導到定期追蹤控管，由管理層級帶頭，鼓勵員工節約能資源、減少廢棄物、提倡永續生活，並與多家專業組織合作推出系列永續發展講座，加強同仁們針對氣候變遷的意識與教育，希望透過具體行動推動永續發展，與環境共好，發揮金融影響力。

凱基證 餐飲 減碳

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