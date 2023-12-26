推動治山防災 國發會審議通過144億元計畫

租屋黑市超過7成很不可思議，每次找房子都很痛苦，格局醜租金又貴，台灣的租屋怎麼會那麼糟糕。光鮮亮麗的首都台北，聚集了來自全台各地的北漂工作人口，但多少人懷抱著熱情與夢想來到台北，卻連「住」都難安心，被扭曲的租房市場剝奪生存尊嚴，被生活打擊到心灰意冷。

2023-12-26 09:05