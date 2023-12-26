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推動治山防災 國發會審議通過144億元計畫

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。(本報資料照片)
國發會主委龔明鑫。(本報資料照片)

國發會昨天委員會議審議通過行政院交議的農業部「整體性治山防災計畫114至117年度(第五期)」，全案將陳報行政院核定。該計畫結合藏水、保土、韌性及永續等4個面向，建構軟體防災及硬體減災雙重防線的6大策略26項措施，計畫總經費為144億元，達成保育台灣山坡地水土資源及減免災害的目標。

國發會表示，台灣山坡地總面積為267.7萬公頃，佔總面積之74%，復以地形陡峻，河流坡度大，岩性鬆脆，高度風化之地質脆弱，造成表土沖蝕嚴重，溪流含砂量大，淤積快速，造成山區坡地災害發生頻繁。農業部執行「整體性治山防災計畫-110至113年度(第四期)」，除持續提升地方政府防災能量，強化社區自主防災能力外，完成後可保護土地面積約32萬公頃，可控制土砂量約為2,455萬立方公尺，水土保持監督檢查約19,000件次，達到妥善經營與管理各種不同功能山坡地，並調節集水區產砂量與涵養水源能力，促進國土資源永續利用發展等目標，在歷次颱風豪雨期間有效降低災害損失及民眾傷亡，整體治山防災成果顯著。

國發會強調，為賡續達成恢復山坡地自然水土資源涵養能力之政策，農業部提報「整體性治山防災計畫114至117年度(第五期)」，計畫總經費為144億元，本計畫採取軟體防災及硬體減災的雙防線思維，並提出6大策略26項措施，其中軟體防災策略包括土石流自主防災與監測、集水區調適規劃與淨零策略推動、山坡地監督與管理、韌性坡地及區域性水土資源保育、資料整合加值與分析等5項，硬體減災策略則是治山防災。

國發會指出，該計畫為落實農業部門2040淨零排放政策，農業部農村發展及水土保持署已訂定水土保持工程減碳路徑及減碳參考指引，以2020年及2021年的平均碳排當基準年，2023年起減碳5%，至2040年達到減碳50%的目標。另集水區調適策略也會導入以自然為本的解決方案(Nature-based Solutions, NbS)，改變過去集水區的治理較偏重於解決單一的土砂災害課題，本計畫將會考量氣候變遷及生物多樣性等7大社會挑戰，以恢復健康的集水區為願景。同時本計畫也會依據行政院公共工程委員會的公共工程生態檢核注意事項，持續強化農村水保署建置的集水區友善環境生態資料庫，落實生態檢核的資訊公開及民眾參與。

農業 國發會 生態 豪雨 颱風 土石流 氣候變遷

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