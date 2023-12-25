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勞保紓困貸款來了！明年1月5日開辦 最高貸10萬元、利率2.04%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部於今(25)日公告2024勞保紓困貸款將於2024年1月5日正式開辦，受理至2024年1月19日截止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.04%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，這項貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年(計算至受理截止日2024年1月19日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局表示，符合資格且有需求之勞工朋友於受理申請期間得透過網路、臨櫃或郵寄等方式向土地銀行各地分行或其委託之金融機構提出申請。為減少民眾臨櫃排隊久候時間，請多加利用網路申請，例假日亦可使用，既省時又方便。

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