水泥業者：進口產品應課碳稅

政府將在2025年開徵碳費，水泥業將被列為首批徵收碳費的對象。國內水泥廠昨（24）日表示，本土廠商相當支持政府對水泥業徵收碳費，但是國內廠商開始繳交碳費的同時，進口水泥理應同步開徵「碳邊境稅」，以避免造成不公平競爭。

根據台灣水泥公會資料，國內進口水泥量逐年攀升，2022年全年進口水泥達72萬噸，進口熟料近300萬噸；到了2023年進口水泥數量更持續上升，當中90%進口水泥來自於東南亞，越南占53.9%，泰國占12.5%，印尼占24%，而九成以上的東南亞水泥公司都沒有公開揭露碳排資訊與報告。這些水泥經船運抵台灣，不僅航程碳排高，這些碳排也將成為台灣碳負擔。

本土水泥業者強調，政府將在2025年開始徵收碳費，徵收總金額是看業者2024年的碳排放數量計算。如果所有生產的水泥、鋼鐵及石化等產品要支付碳費或是碳稅，2024年1月1日起，也應該針對所有進口相關產品，擬定相關應支付的碳費，或針對進口廠商出具第三方認證的碳足跡。

本土水泥廠表示，針對進口水泥課徵「碳邊境稅」的主張，至今尚未公布任何辦法。相較之下，本土水泥廠明年起就要開始計算碳排放數量，以利2025年課徵碳費，本土廠商呼籲針對進口水泥的碳稅課徵辦法仍應儘快公布。

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