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明年經濟成長率 中研院估勉強保3
中央研究院公布二○二三、二○二四年經濟成長率最新預測，受出口疲弱、企業投資意願低迷影響，下修今年經濟成長率至百分之一點三四，明年在高速運算、人工智慧等新興科技應用需求帶動下，我國外需與投資可望恢復成長動能，但全球景氣復甦仍略顯蹣跚，因此，中研院估明年經濟成長率為百分之三點○二，勉強「保三」，但二預測值皆為國內所有預測機構最低。
中研院經濟所兼任副研究員林常青表示，明年經濟面臨「三在壘」和「二風險」，看好明年出口、投資、消費的表現，卻也面臨美國何時降息拿捏是個挑戰，以及大陸經濟下行調控，資本外流嚴重，房地產景氣低迷，則是明年經濟成長最大不確定因素。
林常青並以「草莓舒芙蕾」形容明年的經濟情勢，草莓象徵初春的希望，但蓬鬆輕盈的舒芙蕾在製作過程中其調控力道相當重要，調控不好就會塌陷。
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