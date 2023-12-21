台灣未來願景數位永續聯盟隆重成立 開啟數位與永續雙軸轉型新紀元

在一片熱烈的期待中，今日標誌著台灣邁向新時代的重要里程碑——「台灣未來願景數位永續聯盟」正式成立。行政院副院長鄭文燦，亦是該聯盟的榮譽召集人，在大會上致詞分享時強調，台灣未來的發展將緊密圍繞數位轉型與淨零轉型這兩大核心主題。此聯盟的成立代表著攜手共進，共同解決跨國界、產業及世代間的挑戰。

數位部李懷仁次長在會中重申數位與永續發展的重要性，並以數位部在減碳方面的卓越成果為例。台灣雲市集全面上線服務已節省逾200萬張紙，相當於超越一棟58層樓高的摩天大樓，同時減少了約6,665噸的碳排放，這一成就等同於17.1座大安森林公園的碳吸收能力。

數位部民主司淨零科的專注於數位淨零科技領域的應用，今年已完成碳盤查，為數位部及數位產業淨零發展路徑鋪平道路。此舉提高了企業的碳管理能力，創造新的數位工具，並開拓了數位永續應用場景的新可能。

在國際合作的層面上，聯盟展現了其開放態度，邀請世界各地參加總統盃黑客松，藉此凝聚國際專業人才，探尋「數位綠色轉型」的創新途徑。2023年資訊月將展現運用AR/VR、生成式AI、數位雙生等前沿科技於節能減碳的多元創新應用。

首屆理事長邱琳濱深情地表示，今日聯盟的成立不僅標誌著新的開端，更是對實現永續與數位化未來的共同承諾。聯盟致力於推動數位轉型與永續發展的完美結合，為此提供了一個跨領域的合作平台，共同應對氣候變遷、資源短缺等全球性挑戰。

聯盟將以ESG永續發展為核心，推動數位技術在企業永續發展領域的應用，加速基礎建設工程及相關產業的轉型升級。邱琳濱鼓勵每位會員積極參與，共同為台灣及全球的未來留下印記，讓聯盟成為引領變革的重要力量。

首屆秘書長薛煒立表示感謝邱理事長給予服務學習的機會，並分享了聯盟對推動基礎工程產業鍊數位與永續雙軸轉型的堅定承諾。他強調，數位化不僅提升了工程設計與管理的效率，而且顯著減少了資源浪費。永續發展的理念將促進綠色材料的使用，推進循環經濟。這一轉型將使基礎工程產業更加環保，提升其在全球市場的競爭力。聯盟未來將舉辦ESG與數位轉型相關的培訓課程，協助產業人才的提升與媒合，進而提升企業競爭力。

台灣未來願景數位永續聯盟首屆理事長由邱琳濱當選可說是眾望所歸。

台灣未來願景數位永續聯盟成立大會眾星雲集，產官學研齊聚一堂，圖第一排（左一）聯盟首屆秘書長薛煒立先生、（左二）經濟部王美花部長帶來精彩專題演講、（圖中）首屆理事長邱琳濱、（圖右二）常務監事呂昌橖先生、（圖右一）首屆副理事長張博堯先生。

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