永豐金證券輔導承銷綠色產業創佳績 今年累計承銷逾62億元

永豐金證券輔導承銷聚焦ESG及永續發展為策略主軸，深入耕耘綠能及環保等綠色行業三年成果顯現，2023年成績斐然，截至11月底承銷綠色案件金額達62.08億元，占市場總承銷綠色金額近五成；完成主辦承銷五件綠色產業案件掛牌。永豐金證券表示，將持續遵循ESG原則，要以綠色量能擦亮輔導承銷招牌，以資本市場募資壯大台灣綠色行業。

今年是永豐金證券輔導承銷綠色產業的成長年，至11月底止已完成主辦承銷永冠能源集團(永冠-KY)（1589）第四次無擔保可轉換公司債、泓德能源-創新板、濾能第一次無擔保可轉換公司債、世紀鋼第五次及世紀鋼第六次無擔保可轉換公司債等五件綠色產業案件掛牌。

永豐金證券投資銀行事業處指出，依企業所屬營業項目為綠能環保之營收超過50%以上對應券商公會承銷公告資料統計， 2023年截至11月底的主/協辦承銷綠色案件數共八件，占全市場承銷綠色案件數17件47.06%；承銷綠色案件金額達62.08億元，占市場總承銷綠色金額約130.98億元的47.40%，輔導承銷綠色產業成績斐然。

永豐金證券2019年起關注ESG議題，2020年正式將承銷及投資標的ESG相關因素納入投資決策過程，過濾「爭議性」及「敏感性」產業，發掘具未來成長性的綠色企業，如風電、太陽能、儲能、再生能源、空污防治、汙水處理、回收循環再利用等相關綠能環保案件，進行輔導承銷作業。

永豐金證券投資銀行事業處表示，目前輔導的綠色企業，包括離岸風電相關、太陽能電廠開發、建置、維運及服務、風電零組件、環保科技與再生能源、儲能相關、水資源處理工程及操作維護等；除了開發綠色產業，爭取符合ESG體制或朝向ESG推動之企業輔導承銷，並積極參與承辦各相關綠色行業的籌資案，期望能透過資本市場的力量為台灣培植出更多綠色產業，並導引資金向綠色行業流動，落實金融業在永續議題之責任。永豐金證券強調，會繼續推出ESG概念的上市櫃承銷案件，要以綠色量能擦亮輔導承銷招牌。

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