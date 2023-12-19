突破疫情行銷限制 國貿署推計畫媒合近3億美元產值

全球貿易先前受新冠疫情影響，遭遇前所未有的打擊，其中台灣智慧機械業者們也面臨挑戰，少了海外實體展覽，無法拓展市場。經濟部國際貿易署推動2021年至2023年「智慧機械海外推廣計畫」，著重在數位行銷的應用與整合行銷，3年來成功輔導237家廠商，更創造近3億美元產值。

「智慧機械海外推廣計畫」由精密機械研究發展中心與中華民國對外貿易發展協會擘畫。精機中心表示，共分為3大輔導內容，數位科技行銷、商機媒合及數位化商情研析及資訊擴散，尤其是新冠疫情期間，台灣智慧機械科技業者無法到海外參與實際展覽，對於產業端而言面臨絕大挑戰，故此計畫更加速這業者們學習數位整合行銷。

精機中心表示，計畫透過台灣機械工業同業公會、電子設備協會等5大公協會的力量，輔導業者們如何使用數位行銷工具，從網站設計、拍攝後製形象影片等跨部門努力。「當你出不去時，可透過這些工具做海外拓銷」。精機中心指出，疫後雖然業者們能夠到海外展覽，可是數位整合行銷儼然是條「回不去的路」，虛實整合更能彰顯效果。3年來輔導237家廠商成功轉型，更媒合近3億美元產值。

今國際貿易署在大台南會展中心舉辦成果發表會，邀請業者一同參與並分享參與計畫的實際案例。國貿署副署長李冠志出席會場，他表示，感謝計畫推動有5大公協會付出，深刻感受到大家努力，一同協助智慧機械業者們突破疫情下的行銷困境。 今國際貿易署在大台南會展中心舉辦成果發表會，國貿署副署長李冠志（左三）出席，他表示，感謝計畫推動協助智慧機械業者們突破疫情下的行銷困境。記者李文德／攝影

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