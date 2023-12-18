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元大金落實綠色消費 連12年獲行政院綠色採購績效卓越肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控積極實踐綠色採購，連續12年獲頒行政院環境部綠色採購績效卓越企業。(元大金控/提供)
元大金控積極實踐綠色採購，連續12年獲頒行政院環境部綠色採購績效卓越企業。(元大金控/提供)

元大金控提倡綠色採購帶動綠色生產鏈，去(2022)年全年綠色採購金額逾2.1億元，12月13日獲頒行政院環境部表揚綠色採購績效卓越企業。元大金控主動實踐綠色消費，連續12年獲得此項殊榮，將持續發揮雁行效應，發揮金融影響力，將永續經營精神擴展至供應鏈。

行政院環境部為推廣綠色消費理念，每年表揚綠色採購金額達新台幣5,000萬元以上的民間單位，元大金控自2020年即全面導入ISO 20400永續採購指南，建置系統化的永續採購流程，優先採購具環保、節能、能源之星、節水、綠建材、FSC永續林業、減碳等標章產品，去(2022)年選用在地供應商比例高達97%，以實際行動支持提供低碳永續商品與服務的本土業者。

「綠色採購」為永續金融先行者聯盟主要推動的永續作為之一，身為先行者聯盟一員，元大金控今年前11月綠色採購金額累計逾2.4億元，較去年度成長13%。除了自身落實綠色採購外，元大金控也帶動供應商建構永續供應鏈，今年初獲得CDP國際碳揭露權威組織供應鏈議合評比「A級」領導企業肯定。在今年度舉辦的供應商大會中辦理「自主碳盤查工作坊」，協助廠商建立企業碳排資料庫，漸進式達成淨零排放永續目標。在供應商管理上，則透過分級評鑑作業，針對高風險供應商進行輔導議合，並追蹤後續精進作為。

為將綠色採購理念深植於企業文化之中，元大金控今年舉辦4場採購季會與8場採購見學，針對採購人員進行ESG各面向與供應商管理的教育訓練，分享集團採購相關稽核案件的精進要點，共同觀摩大型採購案，強化永續採購的意識。

元大金控 綠色消費

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