勞保年金 明年64歲才能領

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞保老年年金法定請領年齡每兩年調升一歲。目前必須滿63歲才能領，自明（2024）年起調升一歲，須滿64歲才能領全額勞保老年年金，勞動部估計有12萬人受影響，有計畫要退休勞工須搞懂自己的法定請領年齡。

此外，勞保老年年金除了全額外，還提供增額與減額年金兩種請領方式，最多是提前五年開始領或最多延後五年請領。

至於勞工何時可以領減額年金或增額年金，一概以法定請領年齡為準。以明年勞保老年年金請領年齡64歲為例，明年須滿59歲才可請領減額年金、滿69歲才能請領增額年金。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，《勞工保險條例》第58條第5項明訂，自2009年實施年金制度起，老年年金請領年齡採逐步提高機制，每兩年提高一歲，直至2026年上限65歲為止。請領年齡自2009年至2017年為60歲，2018年提高為61歲，2020年提高為62歲，2022年提高為63歲，2024年提高為64歲，2026年以後為65歲。明年起即提高至64歲才能全額請領。

也就是說，民國50年次出生、勞保年資滿15年的被保險人，明年年滿64歲才可以全額請領，估計將有12萬人受影響。

不過，若勞工勞保年資合計滿15年，仍可選擇提前請領「勞保減給老年年金」，每提前一年，給付金額將減給4%，最多可提前五年，請領減給20%老年年金給付。超過法定請領年齡者，也可展延向後請領「展延老年年金」，每延後一年按給付金額增給4%，最多增給20%。

舉例來說，民國50年次勞工法定請領年齡是64歲，最早可以在滿59歲那年開始請領減額年金，也就是59歲、60歲、61歲、62歲、63歲都可請領減額年金。如果是要領增額年金，則是65歲、66歲、67歲、68歲、69歲時請領。

年金 2024 勞保

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