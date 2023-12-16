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冷眼集／避談五缺挑戰 打政策空包彈

聯合報／ 本報記者鍾張涵許維寧

外電上月才報導，台積電放棄進駐龍潭一事凸顯台灣半導體產業發展面臨「五缺」挑戰，即缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才。

台積電董事長劉德音今年也曾多次針對能源、人才缺乏提出憂慮，指出「政府認為電是夠的，我們只能相信」等說法，引發熱議。劉德音也認為台灣綠電發展相對遲緩，台積電無足夠綠電可用，導致台積電無法在短時間內達成RE100目標，呼籲政府重新檢視能源政策。

昨日這場暌違十二年的行政院科技顧問會議記者會，行政院的成績單卻是發一張A4紙，列出「本屆會議聚焦半導體×AI、淨零科技兩大議題」，強調三天會議，台積電、聯發科及業界眾多顧問對政府資金、預算、水電、環境挑戰，「業界代表都沒有質疑這個問題！」國科會主委吳政忠說，「他們只是提醒我們。但是，在人才、技術、產業，政府都有想到。」

吳政忠、廖俊智在記者會上重申未來「晶創台灣方案」和「台灣AI行動計畫」，並至少三次指出台灣要「驅動」、「引領」產業創新，但實則台積電一路走來成為「護國神山」，非靠政府扶植，也不需國家政策定調。如今這場會議，充其量只是政府邀集業界龍頭以交流討論之名、行蔡政府官宣之實，展現後見之明。

以高速運算、AI晶片、下世代半導體技術及先進製程為例，產業龍頭都必須提前三至五年超前部署，才能取得領先地位，不需政府如今搭順風車，列作「未來十年重點」。

針對未來兵家必爭的AI技術，吳政忠則表示會與產業連接、落地應用，技職教育應被重視，卻無法為現行少子化下，國人機會多、不欲就讀技職體系，致私立科技大學近年多經營困難提出解方。

再者未來產業倚重國內六所半導體學院，卻已經有學校首年開班註冊率掛零或是出現缺額，政府即便推出一連串重點科技學院，卻忽略國內生源有限，勢必有學院收不到人。

國科會高喊技術創新、人才需求，但無論從技職或普通大學層面都無法對症下藥、解決問題，在半導體及AI技術進展也無法使力，五缺問題和業界挑戰也避而不談。

這場暌違十二年的科技顧問會議，不願公開說明業界心聲、正視未來挑戰、提出實策解方，形同雷聲大、雨點小的空包彈。

台積電 半導體 技職

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