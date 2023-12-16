生成式AI時代 技職扮演要角

行政院二○二三年科技顧問會議昨落幕，會後由首席科技顧問、中研院長廖俊智、國科會主委吳政忠就「半導體與AI」、「淨零科技」兩大主題進行會後報告；吳政忠指出，未來生成式AI將會與所有產業連接，技職教育應被重視，此外，AI如火如荼發展之際，監管也相當重要，台灣的AI基本法也會留意國際腳步，不落人後。

國科會執行秘書沈弘俊表示，半導體與AI、淨零科技兩大議題影響台灣長期科技發展，盼掌握生成式AI趨勢、立基台灣半導體優勢，引領全球半導體與AI科技創新應用願景，並培育下一世代的半導體人才。淨零科技願景上，希望利用知識導向路徑規畫，使台灣成為淨零轉型典範。

吳政忠說，未來生成式AI將與所有產業連接、應用於各產業，國人不應再將技職教育視為次要選擇。科技顧問呼籲，未來技職對產業創新將扮演重大角色，一般大學也須和產業做連結，學校必須將人工智慧變成一般知識，甚至提供更多課程，協助人工智慧進入各產業。

台灣半導體產業發展基礎堅實，廖俊智表示，台灣要善加利用半導體獨特的基礎科技，如關鍵材料、化學品等，與此同時，台灣工業廠商也要持續精進關鍵技術，才能確保半導體優勢。

至於淨零科技一項，廖俊智也說，各國多根據自己的狀態訂定二○三○減碳標準，台灣也應嘗試訂定自身的標準。又台灣科技業為出口導向，如今國際買家多要求使用綠能，減碳標準也要考量廠商需求、台灣特性擬定想法和願景。

台灣近年發展生成式AI大型語言模型等多碰到資料和法規不明等問題，吳政忠回應，政府還要盤點哪些資料可釋出，釋出時需注重隱私，屆時還需要個人隱私與著作權保障，會再往這方向努力；政府也嘗試利用台灣原生資料做微調，做出特定領域的模型，會完善資料治理、營業秘密規範，與國際接軌。

吳政忠也指出，諮詢委員也提到人工智慧應用、監管需一併考量，AI基本法等立法應留意國際立法時間點，至少不要落於人後，「台灣不一定要跟在人家後面，但也不會跳到前面」。

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