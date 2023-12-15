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企業布局減碳 近十年我國「綠商標」申請平均年增6.1%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部今（15）日發布最新統計資料顯示，近十年我國綠商標申請量平均成長優於整體商標申請，從2013年的8,845件，增加至2022年的15,105件，平均年成長率為6.1%，優於整體商標註冊的2.8%。

且綠商標申請量占整體商標比率也呈上升趨勢，2022年綠商標占整體商標15.9%，較2013年提升四個百分點。

經濟部表示，淨零排放為現今全球的重要議題，許多企業已開始減碳布局，而「綠商標」可讓其品牌吸引消費者並展現企業永續發展目標，從十年我國綠商標申請成長情形觀察，顯示綠商標日益受到重視，有助於我國邁向節能減碳及淨零排放的目標。

此外，經濟部還提到，統計資料還發現，我國綠商標產品以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」三大領域為重心。

按綠商標九大類別來看，2022年申請註冊前三大依序為「節約能源」6,745件、「污染控制」5,029件、「能源產品」3,740件，明顯高於其他類別。

再觀察近十年綠商標九大類群組件數變化，各大類皆有成長，其中以「節約能源」2022年較2013年增加3,272件最多，且於2017年超越「污染控制」躍升為第一位，而「再利用/回收利用」2013年至2022年平均年成長率17.4%為最高。

商標 經濟部

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