中華經濟研究院院長葉俊顯 建議政府適度擴大一些公共建設投資

中華經濟研究院院長葉俊顯表示，明年經濟成長的動能在出口和投資，中國大陸去年跟前年的經濟成長，大部分是靠政府花錢，建議我們政府也可以適度擴大一些公共建設，如5G甚至6G，還有一些基礎設施的布建。他認為，數位轉型、淨零轉型、AI發展和超額儲蓄的處理，都可以進一步帶動投資。

葉俊顯說，我們政府的投資、消費來跟大陸比的話不是佔非常大，中國去年跟前年的經濟成長，其實大部分都是靠政府在大花錢，建議政府可以適度地擴大一些公共建設投資，比如我們的5G甚至6G，還有一些基礎的設施布建，都可以進一步帶動一些投資。

而消費方面，我們軍公教有加薪，會帶動一些民間企業加薪，這對於消費會有幫助，而現在談淨零碳排，政府對節能家電或綠能汽車補助，也是有助於刺激消費。

他表示，明年整個經濟成長的主要動力有幾項可以和大家分享，第一是數位轉型，就是所謂的工業4.0和智慧製造，比如某知名汽車大廠，推出全數位的虛擬後視鏡，透過數位轉型的方式改變了整個後視鏡的產品架構，也帶動了整個後視鏡產業鏈。

第二是淨零轉型，ESG不只是法律，也是經濟的驅動力。我們的友邦帛琉對於生態保護非常重視，但他們對於海洋的藍碳到底有怎樣的商機可以開放，還不是很了解，建議政府可以去做一些合作，把海洋藍碳的這樣一個碳權引導過來我們的碳交所。

第三是AI發展，要做深層次的AI。而AI是不是會產生出很多問題，如可能會侵犯到所謂的智慧財產權，政府必須去思考在AI的發展過程中，怎樣去循序漸進，把整個智慧財產權以及責任歸屬的問題釐清。

第四是超額儲蓄，台灣的超額儲蓄已經超過3.37兆元，怎樣引導這些超額儲蓄到資本市場，使他們能夠適當地投資，避免只是流到股市。

葉俊顯也認為，氣候變遷可能造成供應鏈中斷，貨幣政策若持續緊縮，可能導致全球景氣出現衰退的疑慮，明年還是都要注意。

商品推薦