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法國巴黎銀：2024下半年台灣產業訂單能見度現復甦

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
法國巴黎銀行出據最新內部財富管理報告，認為美國晶片製造的強勁回補會促進台灣晶圓代工廠的外包製造訂單。示意圖／路透社
法國巴黎銀行出據最新內部財富管理報告，認為美國晶片製造的強勁回補會促進台灣晶圓代工廠的外包製造訂單。示意圖／路透社

外銀看2024台灣，看好電子業庫存調整今年第四季尾聲，產業訂單明年下半年現復甦。法國巴黎銀行認為，台灣製造業今年受到電子產品衰退週期衝擊，受到全球經濟放緩，未來6個月的產業訂單能見度持續疲軟，但樂見2024年下半年將出現復甦。

法國巴黎銀行昨（13）日出據最新內部財富管理報告，認為美國晶片製造的強勁回補會促進台灣晶圓代工廠的外包製造訂單，但在美強勁回補前，台灣的晶片製造商必須依賴其他新的需求訂單。此外，法國巴黎銀行認為，儘管人工智慧和量子運算正在推動產業長期需求的成長，但還不足以使台灣走出低迷的電子產品週期。

但法國巴黎銀行認為，2024年為歷史上最大選舉年，明年選舉地區佔全球市值的八成、佔全年GDP約六成，包括台灣、美國都將在明年舉行總統大選，建議投資人要保持鎮定。

渣打銀行東北亞高級經濟分析師符銘財則認為，台灣經濟已落底，庫存調整可望今年第四季來到尾聲，趨動新一輪庫存回補。

符銘財認為，台灣經濟取決於科技業，半導體佔台灣 GDP已經從17、18％增加到20％以上，日本、美國與大陸接單已經反轉，有利於明年出口表現，加上全球對晶片需求翻轉，明年可望正成長，有利台灣經濟成長。

符銘財認為，台灣經濟2024年下半年有機會看到綠燈，通膨壓力已經解決，明年通膨降至1.5％、GDP升至3.1％，加上輸入型通膨伴隨油價下跌至每桶75美元緩解，認為台灣央行本周沒有壓力必須升息。

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