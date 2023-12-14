政院科技顧問會議 聚焦2主軸

暌違十二年的行政院科技顧問會議昨天開幕，蔡英文總統表示，未來十年內要使台灣成為淨零科技典範國家；行政院長陳建仁指出，科技顧問提出的前瞻建議，將擘畫未來廿年台灣科技創新能量以及國際競爭力。聯發科董事長蔡明介指出，希望提供產業經驗，幫助政府做對的決定；台積電董事長劉德音會被問到明年半導體景氣時說，「將是健康成長年，請大家放心。」

行政院科技顧問會議是我國最高層級的科技發展策略會議，上次召開是二○一一年，這場會議昨起一連召開三天，聚焦「半導體與ＡＩ」、「淨零科技」兩大主軸，首日討論半導體與ＡＩ議題，次日為淨零科技議題，皆以閉門會議方式進行，最後一天的閉幕儀式將由科技顧問提出會議總結與建言，擘畫我國未來科技發展方向。

今年的科技顧問會議由陳建仁、國科會主委吳政忠擔任正副召集人，邀集中研院長廖俊智、院士翁啟惠、院士孔祥重，以及台大校長陳文章、劉德音、蔡明介，以色列國際純化學和應用化學聯合會主席Ehud Keinan、德國宏博基金會主席Robert Schlögl等產官學研代表擔任科技顧問。

蔡總統致詞表示，行政團隊已規畫晶創台灣計畫，預計從明年起、十年內，挹注三千億元，結合生成式ＡＩ和晶片，促進各產業突破創新。未來也將全力協助半導體業者，讓人才、研發量能持續保有領先地位。為落實二○五○淨零碳排，將邀集各部會推動淨零科技方案，希望台灣成為淨零科技典範。

而現場最受矚目的是，台灣當前在全球最有競爭力的兩家公司，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介也擔任科技顧問，將對我未來十年科技國力的科技發展策略提出什麼建言。在蔡總統到場前，經濟部長王美花主動向劉德音打招呼，兩人交談熱絡，成為鎂光燈焦點。至於兩人談話內容？王美花幕僚以「不好說」帶過。

蔡明介被問到提供何種建言時說，希望提供產業經驗，幫助政府做對的決定，不要做不對的決定。針對市場傳出三星透過提供折扣搶二奈米訂單，劉德音表示，客戶看的是技術品質。

商品推薦