快訊

以副總統身分入校園 賴清德挨批「不對稱作戰」

聯準會暗示明年多次降息 道瓊大漲512點突破3萬7000點 收創歷史新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院科技顧問會議 聚焦2主軸

聯合報／ 記者許維寧鐘惠玲江睿智／台北報導

暌違十二年的行政院科技顧問會議昨天開幕，蔡英文總統表示，未來十年內要使台灣成為淨零科技典範國家；行政院長陳建仁指出，科技顧問提出的前瞻建議，將擘畫未來廿年台灣科技創新能量以及國際競爭力。聯發科董事長蔡明介指出，希望提供產業經驗，幫助政府做對的決定；台積電董事長劉德音會被問到明年半導體景氣時說，「將是健康成長年，請大家放心。」

行政院科技顧問會議是我國最高層級的科技發展策略會議，上次召開是二○一一年，這場會議昨起一連召開三天，聚焦「半導體與ＡＩ」、「淨零科技」兩大主軸，首日討論半導體與ＡＩ議題，次日為淨零科技議題，皆以閉門會議方式進行，最後一天的閉幕儀式將由科技顧問提出會議總結與建言，擘畫我國未來科技發展方向。

今年的科技顧問會議由陳建仁、國科會主委吳政忠擔任正副召集人，邀集中研院長廖俊智、院士翁啟惠、院士孔祥重，以及台大校長陳文章、劉德音、蔡明介，以色列國際純化學和應用化學聯合會主席Ehud Keinan、德國宏博基金會主席Robert Schlögl等產官學研代表擔任科技顧問。

蔡總統致詞表示，行政團隊已規畫晶創台灣計畫，預計從明年起、十年內，挹注三千億元，結合生成式ＡＩ和晶片，促進各產業突破創新。未來也將全力協助半導體業者，讓人才、研發量能持續保有領先地位。為落實二○五○淨零碳排，將邀集各部會推動淨零科技方案，希望台灣成為淨零科技典範。

而現場最受矚目的是，台灣當前在全球最有競爭力的兩家公司，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介也擔任科技顧問，將對我未來十年科技國力的科技發展策略提出什麼建言。在蔡總統到場前，經濟部長王美花主動向劉德音打招呼，兩人交談熱絡，成為鎂光燈焦點。至於兩人談話內容？王美花幕僚以「不好說」帶過。

蔡明介被問到提供何種建言時說，希望提供產業經驗，幫助政府做對的決定，不要做不對的決定。針對市場傳出三星透過提供折扣搶二奈米訂單，劉德音表示，客戶看的是技術品質。

劉德音 半導體 蔡明介

延伸閱讀

陳建仁接見好人好事代表 讚台灣學生公民素質世界第一

陳建仁視察蘭嶼 允持續打造安全教育及醫療服務

輕度管制半導體成熟製程輸中 王美花：跨部會討論

傳台積電熊本廠明年2月開幕 王美花：密切注意期程

相關新聞

COP28決議對台影響重大 化石燃料發電比例達八成…恐面臨國際嚴峻考驗

能源議題是此次聯合國氣候峰會（COP28）焦點，結果對化石燃料發電比例高達八成且電價低廉的台灣來說攸關重大。化石燃料首次...

老闆更捨得犒賞員工！企業尾牙出現報復性消費 兩大特點變疫後常態

5春節的腳步愈來愈近，各大飯店也陸續湧進尾牙訂單，接單量開始暴增。業者表示，今年接單情形與2019年疫情爆發前相比，已經追平甚至超越，反映餐飲市場的內需已經完全回溫，徹底走出疫情的陰影，而在悶了3年過後，企業訂桌更是毫不手軟，連尾牙都出現了「報復性」消費。 業者也說，由於食材、人力等成本節節上升，今年的尾牙更出現兩大特點，且會在疫後走向常態化。...

政院科技顧問會議 聚焦2主軸

暌違十二年的行政院科技顧問會議昨天開幕，蔡英文總統表示，未來十年內要使台灣成為淨零科技典範國家；行政院長陳建仁指出，科技...

惠譽：兩岸緊張加劇將成台關鍵弱點

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天上修今年開發中亞洲地區的經濟成長率預估值至百分之四點九，顯示儘管全球挑戰重重，但亞洲經濟前景顯...

COP28提出最新倡議 學者：推淨零轉型三箭

COP28提出最新倡議，台大環工所兼任助理教授劉銘龍昨（13）日指出，面對此一氣候新局，台灣身為地球村一員，更是全球供應...

環境部：化石燃料逐步淘汰衝擊程度...長期而緩和

聯合國氣候峰會（COP28）昨（13）日通過歷史性決議，首次呼籲世界推動擺脫化石燃料。環境部次長施文真昨日表示，化石燃料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。