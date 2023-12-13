聯合再生攜手樂福太陽能 合作開發建築整合太陽能

太陽能大廠聯合再生（3576）今日宣布，與彩色太陽能模組領導廠商樂福太陽能，共同合作開發建築整合太陽能(BIPV)。

樂福為全球唯一生產彩色高效電池片的生產製造商，為提供給客戶時尚美觀且轉換效能更高的彩色太陽能產品，樂福持續不斷地創新研發，產品包含屋頂型彩色太陽能模組與BIPV建築一體型太陽能模組，其案場實績包括荷蘭雅加達酒店 (Hotel Jakarta, NL) 全立面外牆、英國國王路集合式住宅 (Kingsgate House, UK) 百葉窗、義法邊境熱那亞大橋 (Genoa Bridge, Italy) 兩側太陽能板及美國西雅圖機場太陽能板塔樓 (Seattle-Tacoma International Airport, USA) 等。

聯合再生表示，公司已開發多元化高品質太陽能模組提供防火性絕佳、抗鹽害、抗風壓、耐氨腐蝕、雙面透光、輕量化等高端產品規格，適合台灣各場域環境，包括建築物屋頂、地面、水面型、漁光農牧舍等，從生產、設計、安裝及後續維運，提供完整解決方案。聯合再生能源積極開發的複合式彩色邊框，亦可搭配彩色電池模組，不僅結合高效發電模組，更在建築物上增添設計感與豐富的色彩搭配。以零碳足跡、綠能建築，打造多彩繽紛的太陽能世界。

聯合再生進一步表示，近幾年太陽能模組發電效率逐年提高，電力取得成本大幅下降，實現客戶對於太陽能模組顏色上的喜好，將成為優勢。聯合再生攜手樂福太陽能，重磅推出高品質與色彩豐富的太陽能模組，讓建物上太陽能板的外觀顏色，融入建築設計，滿足客戶的品味美學，讓其更像是裝飾屋頂的建材，成為兼具時尚與永續投資的建築亮點。 紐西蘭毛利部落安裝樂福綠色太陽能模組於家屋屋頂，2023年完工。圖/聯合再生提供

商品推薦