低基期加上成長反彈 台綜院預測明年經濟成長率3.18%

台灣綜合研究院今天發布最新經濟預測，今年因民間投資動能不足，出口衰退，下修今年全年經濟成長率為1.41%；明年民間消費回復正常水準，投資與出口受惠國際景氣及全球貿易回升有所改善，惟不確定性風險仍高，預估2024年台灣經濟成長審慎看待，經濟成長率3.18%。

台綜院分析，今年全球經濟持續從新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭與生活成本危機等衝擊中復甦，主要國家為了因應處於數十年來新高的通貨膨脹紛紛緊縮貨幣政策，全球經濟成長緩慢且不均，分化趨勢日益擴大。對地緣經濟碎片化擔憂日益增加，以及美中兩大經濟體經濟放緩，主要國家貨幣政策開始轉向，預估明年全球經濟成長仍是前景乏力，成長幅度不大。

台綜院認為，今年台灣經濟表現，民間消費動能釋放大幅反彈，高於經濟成長5.8倍為一特殊現象，2024年終將回歸基本面，整體消費成長力道仍取決於民眾可支配所得的多寡，預估2023年實質民間消費成長8.31%，2024年實質民間消費成長率預估值2.30%。

民間投資方面，政府「投資台灣三大方案」2019 年實施迄今漸趨飽和，新增動能有限，企業投資決策主要仍是受國際整體經濟環境影響，預估2023年實質民間投資負成長9.96%，2024年預估成長率微幅反彈2.14%。

國際貿易方面，今年因國際市場需求下滑影響出口表現，進口部分則是國內投資需求放緩影響資本設備進口，整體外需市場偏弱，實質商品及勞務輸出與輸入全年呈現負成長分別為負3.80%及負4.55%。2024年預估國際貿易成長表現優於今年，民間投資微幅反彈，進出口都將有所改善，再加上低基期的背景下，預估2024年實質商品及勞務輸出成長率為6.08%，實質商品及勞務輸入成長率為7.24%。

全國產業用電部分，2023年延續全球通膨遲滯與升息壓力等不利影響，國際終端需求疲弱，國內生產動能萎縮，產業用電量縮。累積1-11月全國高壓以上用電量為較去年同期衰退3.23%，電力景氣燈號自7月起連續5個月呈現轉向的黃藍燈，國內景氣處於谷底反彈階段。

各行業別用電部分，由於疫後消費型態由商品轉向服務，國內製造業上半年用電量多呈雙位數衰退，整體景氣未見復甦訊號。下半年受惠 AI 熱潮及旺季備貨效應，推升電子科技業生產動能，半導體、光電材料及元件業、電腦電子與光學製品業等產業用電漲勢大增，部分抵銷化學材料業、塑橡膠製品業、機械設備業等傳統產業用電衰退。7 月起製造業及半導體業的電力景氣燈號由衰退的藍燈轉為向上趨勢的黃藍燈，產業景氣出現拐點，有望築底回升；惟傳統產業用電表現續呈偏弱格局，仍陷谷底未見明顯反彈跡象，後續需持續關注產業動向。

台綜院認為，明年民間消費回復正常水準，投資與出口受惠國際景氣及全球貿易回升將有所改善，惟不確定性風險仍高，國際經濟情勢瞬息萬變，影響台灣經濟成長不確定性因素，包括美中關係新局勢、2024年多國大選結果、中國大陸對台新一屆政府態度、主要國家貨幣政策轉向影響等議題，都將影響台灣經濟後續表現，有待追蹤觀察。面臨國內外諸多問題與挑戰，不容小覷，須謹慎因應。

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