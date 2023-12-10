新台幣近期升值 工具機廠面臨匯兌保衛戰

新台幣匯率近期強勢升值，包括程泰、東台、高鋒及上銀等工具機暨零組件廠全面備戰，程泰集團董事長楊德華表示，「31元關卡絕對不能破」，目前產品報價也由31.5元修正為31元，第4季普遍面臨匯兌保衛戰。

業界指出，各工具機暨零組件廠第3季多有匯兌收益，以程泰集團為例，第3季匯兌收益就挹注1億餘元，第4季透過遠期信用狀操作，匯兌損失仍在可控範圍。高鋒預期第4季恐出現匯損，預計1月要修正產品報價至31元、甚至30.5元。

受不景氣、俄烏戰爭等影響，工具機暨零組件廠今年營運普遍疲軟，程泰前11月營收47.84億元，年減18.6%；東台前11月營收62.56億元，年減8.2%；高鋒前11月營收18.56億元，年減2.5%；上銀前11月營收227.87億元，年減17.5%。

目前整體業績優於去年的僅百德及協易機等少數廠商，百德前11月營收24.51億元，年增7.2%，主要受惠航太產業訂單持續增溫；協易機則因打入歐美高階家電品牌供應鏈，前11月營收32.89億元，年增2.4%。

面對新台幣維持強勢貨幣走勢，台灣機械公會理事長魏燦文大嘆：「訂單都快被日本廠商搶光了。」不少會員廠商老闆選擇走出辦公室，前往國外搶單。

魏燦文表示，機械設備為資本財，全球景氣觀望氣氛仍濃，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成為影響接單能力的關鍵因素。

對此，楊德華已飛到美國，邀約美國、加拿大、墨西哥等經銷商搶單。楊德華透露，集團對供應商一口氣開出明年全年3,000台工具機預示訂單，藉此降低約10%零組件採購成本。

東台副總經理嚴璐表示，集團在手訂單43億元，能見度看到明年第2季，明年成長動能來自東南亞及歐洲，看好電動車、PCB及航太等，營運表現將優於今年。

上銀董事長卓文恒指出，公司在手訂單能見度維持1.5至二個月。就市場景氣來看，第3季與第2季差不多，第4季也維持持平態勢，現在仍看不出何時可以明顯復甦，但今年應該是谷底。

百德今年業績可望優於去年，明年持續成長，主要動能來自氫電池、半導體及航太等產業。

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