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200家石化業注意！環境部加強管制VOCs 緩衝期一至三年

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環境部加強管制石化業揮發性有機物（VOCs），促業者改善儲槽或加強設備元件保養，約200家業者受影響，為使石化業者有足夠時間因應，環境部此次各項管制給予一年至三年不等的緩衝期。(本報資料照片)
環境部加強管制石化業揮發性有機物（VOCs），促業者改善儲槽或加強設備元件保養，約200家業者受影響，為使石化業者有足夠時間因應，環境部此次各項管制給予一年至三年不等的緩衝期。(本報資料照片)

環境部加強管制石化業揮發性有機物（VOCs），促業者改善儲槽或加強設備元件保養，約200家業者受影響，為使石化業者有足夠時間因應，環境部此次各項管制給予一年至三年不等的緩衝期。

環境部大氣環境司長蔡孟裕表示，預估實施後每年可減少1,100公噸VOCs，其中有174公噸有害空氣汙染物。

環境部表示，由於VOCs為臭氧前驅物，為持續改善我國臭氧八小時濃度值，有必要強化對石化業加強管制，環境部日前發布修正相關排放標準，強化對廢氣燃燒塔、有害空氣汙染物儲槽、設備元件洩漏管制值等規定。

其中尤其加嚴設備元件洩漏管制值，由10,000ppm降至1,000ppm，調整幅度頗大，是業者較為關注的修正之一。

新規定要求，若稽查發現淨值在1,000至5,000ppm，則給予24小時修護時間，若未在時限內完成修護則予以處分；檢測值若超過5,000ppm，則可直接處分，依空汙法規定，可處10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，希望促使業者重視設備元件測漏檢查及即時維修。

此外，此次也加嚴廢氣燃燒塔提報改善計畫書管制門檻；強化浮頂儲槽管制規定，減少逸散揮發性有機物；加嚴存放有害空氣汙染物儲槽規定；加嚴運輸有害空氣汙染物槽車管制規定；加嚴歲修期間及設備維修作業汙染防制規定；新增空品不良期間不可執行密閉設備或儲槽開蓋作業等。

蔡孟裕表示，先前已數次與相關業者溝通，並納入業者意見，針對不同管制規定，分別給予一年至三年不等的緩衝期，業者期間可加緊腳步，改善儲槽或加強保養，以符合規定。

空氣汙染 空汙 環境部

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