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全球最大機器人 VEX Signature 亞洲公開賽首度在台舉辦

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞太美國學校隊代表台灣今年4月前進美國參加世界冠軍賽。(亞太美國學校/提供)
亞太美國學校隊代表台灣今年4月前進美國參加世界冠軍賽。(亞太美國學校/提供)

全球最大的機器人競賽，2023VEX Signature機器人亞洲公開賽，今(2023)年首度登陸台灣，由新竹亞太美國學校拿下主辦權，將於12月15日至17日在新竹盛大登場。來自台灣及亞洲60支強勁賽隊，除競逐榮耀之外，校方更希望透過這場賽事讓學生一起學習團隊合作、提升創造力和解決問題的能力，開拓人際網路，並結交志同道合的朋友。

VEX是備受矚目的機器人競賽，聚焦於激發青少年對科學技術、工程和數學的熱情，以及培養他們領導能力和團隊協作能力。這次比賽參與年齡橫跨國中及高中，參賽學生需針對每個賽季所推出的主題，建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他參賽隊伍進行合作與競賽。60支賽隊摩拳擦掌備戰，爭奪亞洲前四強，一舉摘下前進2024美國總決賽門票。

連續三年主辦VEX台灣區賽事的亞太美國學校，第四年打敗勁敵拿下亞洲賽主辦權，最大推手莫過於校長朱家明。出版「放手讓孩子飛」書籍報導中的朱家明校長，顛覆填鴨式死背教育，讓孩子自發學習，培養出面對未來的能力，將所學應用在生活中，落實永續人才培育。朱家明說「每年賽事都發起全校高中生，合作完成這場國際賽事，從計分、音響、燈光、接待，攝影，都是學生們一手包辦，從中發現自己特長，同時訓練解決問題的能力，這是一堂書本沒有教的課程，也是我想要給孩子的。」不拘泥教科書，學為所用，從接辦機器人賽事以來，朱家明堅持永續信念，賽場全部E化，看不見一張紙。今年亞洲獎盃也加入永續行列，由學生發揮創意設計，使用環保材質，以3D列印呈現獨一無二的獎盃。

會讓朱家明決心突破，把國際賽事帶進台灣的動力在於今年4月，帶學生前往美國參加總決賽，當她進入3萬人會場，看到來自800個國家，超過500支賽隊，當下被一股地球村交流力所震攝，選手們競賽之餘，穿梭於各國家攤位間，熱情寒暄介紹自己的國家，還交換別針、貼紙禮物，看到機器人上面貼滿來自各國的貼紙，當時心裡有了這個念頭，「我要讓這麼棒的場景，在台灣新竹發生」，現在她辦到了。亞太美國學校期待為所有參賽團隊提供一次成功的 VEX競賽活動，並有機會將新竹打造成「人文的科技城市」，推向下一代的國際舞台。

 這次活動有許多企業共襄盛舉，如台積電、慧榮科技、威剛、倚天酷碁、天虹、伊頓、達擎、傑可達等科技大廠及國家太空中心參與。亞太美國學校非常感謝這些企業願意投入資源支持下一代創新教育，擴大青少年接觸 STEM 教育的機會，這對培養未來 STEM 領導者提供重要資助。相信這些學生必然能成為未來科技菁英，企業願意捐資培育未來的技術人才對推動科技的發展至關重要。

美國 機器人

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